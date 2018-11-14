Médico urologista Roberto Zanandrea morre vítima de câncer de bexiga

Morreu na noite desta terça-feira (13), aos 81 anos, o médico urologista Roberto Zanandrea, vítima de um câncer de bexiga. Roberto era referência no Espírito Santo e atuou por anos no Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Estado.
Em breve conversa com o Gazeta Online, o sobrinho do urologista, também médico, Eduardo Zanandrea, informou que o sepultamento aconteceu nesta quarta-feira (14). "Ele foi velado e enterrado hoje por volta das 16h30 no cemitério de Santo Antônio. Estamos lastimando muito a partida dele, mas infelizmente o tumor foi identificado em uma fase avançada", explicou.
Eduardo informou, ainda, que Roberto ficou sob terapia nos últimos 10 meses e, nas últimas semanas, teve acompanhamento para não ter nenhum tipo de sofrimento.