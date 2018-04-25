Médico presta depoimento no caso Milena Gottardi

Salão do Fórum Criminal de Vitória onde acontecem as audiências do caso Milena Crédito: Caíque Verli

O médico Tarciso Favaro abriu a série de depoimentos marcados para esta quarta-feira (25), na 1ª Vara Criminal de Vitória, sobre a morte de Milena Gottardi, assassinada a tiros no estacionamento da Hucam, em setembro de 2017. O médico começou a ser interrogado pelo juiz Marcos Pereira Sanches às 9h25. Ouvido na ausência dos réus, o depoimento durou mais de duas horas e terminou às 11h45.

O pedido para que Tarciso Favaro fosse ouvido partiu da defesa de Hilário Frasson, ex-marido da médica e acusado de ser um dos mandantes do crime. Favaro era amigo de Hilário. Ele prestou depoimento à polícia, mas até então não havia sido incluído na lista das testemunhas.

De acordo com o advogado de Hilário, Leonardo Gagno, o médico é uma testemunha fundamental para ajudar a provar que o policial civil não participou do crime que tramou a morte da médica.

"Quando estávamos estudando o processo, encontramos o depoimento dele dentro da esfera policial e ele não foi trazido antes para ser ouvido. O depoimento dele é excelente para a defesa do Hilário, para mostrar que o Hilário é uma pessoa de bem e que ele tinha um convívio ótimo com a Milena. Não existiam violência física, não existiam ameaças, nada do que a acusação tenta mostrar", afirmou Gagno.

Além do médico Tarciso Favaro, também serão ouvidos nesta quarta-feira (25), o policial civil Hilário Frasson, Esperidião Frasson, Valcir Silva Dias e Hermenegildo Palaoro Filho, todos acusados de participação no crime.

SECRETÁRIO FOI OUVIDO

Entre as testemunhas que já prestaram depoimento no caso da Milena Gottardi, está o secretário de finanças de Aracruz, Zamir Gomes Rosalino. Segundo a defesa de Hilário, o secretário era amigo de infância do ex-marido de Milena.

O secretário foi ouvido na semana passada em Aracruz. A defesa disse que ele falou sobre a relação de amizade dos dois e não sobre o crime si. É uma estratégia da defesa para tentar criar uma imagem de que Hilario não era violento.

Após a conclusão da fase de instrução, quando todas testemunhas e réus são ouvidos, o juiz Marcos Pereira Sanches dará um prazo de cinco dias para alegações finais do ministério público. Na sequência, será a vez da defesa ter também um prazo de cinco dias para as alegações finais. Só depois o juiz decidirá se os réus vão à Juri Popular.

CRIME

A médica Milena foi baleada com um tiro na cabeça no estacionamento do Hucam, em Maruípe, quando saía do trabalho, em 14 de setembro do ano passado. No dia seguinte teve a morte declarada. Os acusados pelo crime foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, que pediu a prisão temporária deles. O Juizado da 1ª Vara Criminal aceitou a denúncia e manteve os réus presos.

Em janeiro deste ano começaram a ser realizadas as audiências de instrução, onde as testemunhas de defesa de todas as partes, assim como os réus, começaram a ser ouvidos. Faltam apenas o relato dos últimos quatro réus e de algumas testemunhas de defesa e acusação, agora agendados.