Médico explica o que pode ter causado morte de aluno em Cariacica

O médico explica que, apesar de várias causas serem possíveis, apenas umapode determinar o que realmente causou a morte. "Uma vez fui ver uma senhora que tinha caído na cozinha da casa dela e, quando eu cheguei lá, ela estava morta. É uma senhora de idade, então imaginei que ela estivesse infartado, porque ela era cardíaca. Não era uma coisa e nem outra. Eu mandei para a verificação de óbito e era uma ruptura de aneurisma da aorta", contou.