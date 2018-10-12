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Morte súbita

Médico explica o que pode ter causado morte de aluno em Cariacica

Matheus Pereira Coelho, de 16 anos, morreu após uma partida de futsal, no colégio Sesi, no bairro Porto de Santana, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2018 às 01:40

Publicado em 12 de Outubro de 2018 às 01:40

Crédito: Reprodução
Diversos fatores podem ter causado a morte do adolescente Matheus Pereira Coelho, segundo o médico Michel Assbu. Ele acredita que a morte do adolescente pode ter ocorrido por uma má formação congênita. O estudante morreu na tarde desta quinta-feira (11), após sair de uma partida de futsal, no Colégio Sesi, no bairro Porto de Santana, em Cariacica
"A morte súbita pode ser causada por uma lesão cerebral grave ou, por exemplo, no coração, uma arritmia. Outra causa é aneurisma de aorta e embolia pulmonar. Essas são as causas mais comuns da pessoa morrer subitamente", explicou.
O médico explica que, apesar de várias causas serem possíveis, apenas uma perícia pode determinar o que realmente causou a morte. "Uma vez fui ver uma senhora que tinha caído na cozinha da casa dela e, quando eu cheguei lá, ela estava morta. É uma senhora de idade, então imaginei que ela estivesse infartado, porque ela era cardíaca. Não era uma coisa e nem outra. Eu mandei para a verificação de óbito e era uma ruptura de aneurisma da aorta", contou.
CHOQUE TÉRMICO
Colegas disseram que o aluno teria saído com o corpo quente da partida de futsal e bebido um copo de água gelada, causando um choque térmico. Assbu descartou a possibilidade e afirmou que isso é mito. Beber água gelada, chupar gelo, chupar picolé, isso não tem fundamento não, senão ia ser uma mortandade danada. Isso são crendices, finalizou.

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