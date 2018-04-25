Médico depõe mais de duas horas no caso Milena

Salão do Fórum Criminal de Vitória onde acontecem as audiências do caso Milena Crédito: Caíque Verli

Durante mais de duas horas, o médico Tarciso Favaro foi ouvido pelo juiz Marcos Pereira Sanches, na 1ª Vara Criminal de Vitória. O depoimento do médico, testemunha de defesa, foi o primeiro desta quarta-feira (25), que promete ser o último dia da fase de instrução do caso Milena Gottardi. Favaro falou de 9h25 até às 11h45, quando foi feita uma pausa para o almoço. O próximo a falar, no começo da tarde, será o policial civil Hilário Frasson, acusado de ser um dos mandantes do crime.

O pedido para que Tarciso Favaro fosse ouvido partiu da defesa de Hilário Frasson, uma vez que o médico é amigo de Hilário e também conhecia Milena. O advogado de defesa, Leonardo Gagno, considerou o depoimento muito positivo.

"O médico esclareceu bem o comportamento da Milena, uma pessoa de bem e muito admirada, mas também o comportamento do Hilário, que também é um homem de bem, que tinha um padrão de conduta normal, que nunca presenciou um comportamento agressivo. E que a Milena relatou para ele que eles estavam se separando, mas ela nunca disse que o Hilário estava ameaçando ela. Pelo contrário, disse que ele era uma pessoa boa. E por diversas vezes ele presenciou diálogos entre os dois e que ele esperava até que eles fossem se reconciliar, tamanho a educação e boa convivência que existia entre eles. Nenhuma agressão, nenhuma ameça, nada que pudesse incriminar ou causar uma suspeita da participação do Hilário nesse crime", contou Gagno.

Ainda de acordo com o advogado, tanto a defesa quando a promotoria fizeram muitas perguntas ao médico. Gagno afirma que a testemunha era muito próxima de Hilário e também de Milena. No entanto, essa informação é contestada pela família da médica, que afirma que Tarciso Favaro não era amigo de Milena.

"Ele convivia com Milena há muitos anos no Hospital Infantil, sabia da competência dela como profissional e tinha conversas esporádicas com ela. Durante a separação, ele permitiu ao Hilário que algumas vezes pernoitasse na casa dele. Hilário relatou para ele que estava em dificuldade financeira e pediu ajuda", contou.

Além do médico Tarciso Favaro e do policial civil Hilário Frasson, também serão ouvidos Esperidião Frasson, Valcir Silva Dias e Hermenegildo Palaoro Filho, todos acusados de participação no crime.

SECRETÁRIO FOI OUVIDO

Entre as testemunhas que já prestaram depoimento no caso da Milena Gottardi, está o secretário de finanças de Aracruz, Zamir Gomes Rosalino. Segundo a defesa de Hilário, o secretário era amigo de infância do ex-marido de Milena.

O secretário foi ouvido na semana passada em Aracruz. A defesa disse que ele falou sobre a relação de amizade dos dois e não sobre o crime si. É uma estratégia da defesa para tentar criar uma imagem de que Hilario não era violento.

Após a conclusão da fase de instrução, quando todas testemunhas e réus são ouvidos, o juiz Marcos Pereira Sanches dará um prazo de cinco dias para alegações finais do ministério público. Na sequência, será a vez da defesa ter também um prazo de cinco dias para as alegações finais. Só depois o juiz decidirá se os réus vão à Juri Popular.

CRIME

A médica Milena foi baleada com um tiro na cabeça no estacionamento do Hucam, em Maruípe, quando saía do trabalho, em 14 de setembro do ano passado. No dia seguinte teve a morte declarada. Os acusados pelo crime foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, que pediu a prisão temporária deles. O Juizado da 1ª Vara Criminal aceitou a denúncia e manteve os réus presos.

Em janeiro deste ano começaram a ser realizadas as audiências de instrução, onde as testemunhas de defesa de todas as partes, assim como os réus, começaram a ser ouvidos. Faltam apenas o relato dos últimos quatro réus e de algumas testemunhas de defesa e acusação, agora agendados.