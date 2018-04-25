Médico cai e quebra a mão em calçadão de Vila Velha

Élvio Ribeiro Martins, ortopedista, fraturou a mão ao tropeçar num desnível na calçada da Praia de Itapoã Crédito: Bernardo Coutinho

Um desnível no calçadão da orla de Itapoã, em Vila Velha, fez com que um médico caísse e quebrasse a mão esquerda. A vítima foi o cirurgião ortopedista Élvio Ribeiro Martins, 50 anos, que estuda entrar na Justiça requerendo reparação pelos prejuízos que vem sofrendo por causa do tratamento.

Por volta das 17h do último domingo, ele corria pelo calçadão de Itapoã e, ao passar pelo trecho de árvores, próximo à saída da Avenida Jair de Andrade, tropeçou no desnível formado por uma raiz, caiu e quebrou a mão esquerda.

Assim que Élvio caiu, ele sentiu que o problema era sério. Na hora eu percebi que tinha sido grave porque foi uma dor diferente. Eu não conseguia abrir ou fechar minha mão. Então, fui direto para o pronto socorro, onde foi constatada a fratura na mão, lembra.

Ele saiu da unidade com a mão imobilizada e está em observação podendo passar por uma cirurgia caso a situação da fratura se agrave.

REPARAÇÃO

Por consequência da queda, o médico teve que fazer uma série de mudanças em sua rotina: deixou de dirigir, não está fazendo cirurgias e evita fazer alguns procedimentos clínicos.

Algumas das alterações estão causando ao médico perdas financeiras. Por isso, ele estuda entrar na Justiça contra a Prefeitura de Vila Velha. No entender dele, o acidente aconteceu por falta de cuidado da administração municipal. A cidade virou a casa da mãe Joana. E eu quero reparação do que estou perdendo já que não estou trabalhando, deseja.

A previsão, segundo Élvio é que ele volte à rotina normal em um prazo de dois meses. Depois que ele tirar a tala, passará por fisioterapia.

OUTRO LADO

Apesar das afirmações do médico acidentado, a Prefeitura de Vila Velha garantiu que faz a manutenção no calçadão da orla diariamente. De acordo com o assessor de Governo da PMVV, Luciano Machado na semana passada equipes municipais estavam na região reparando alguns defeitos e os serviços foram concluídos na última terça-feira.

O que falta ser feito a reparação dos desníveis causados pelas raízes de árvores da região. Mas, para resolver esse problema, segundo Machado, será criado um cronograma especial.