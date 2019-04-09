Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 101

Mecânico morre atropelado por carreta na Serra

Luciano Luiz Ferreira, 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 15:48

Publicado em 

09 abr 2019 às 15:48
O mêcanico montador Luciano Luiz Ferreira, 42 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta na BR 101, no trevo que dá acesso à Serra-Sede. O acidente aconteceu às 9h30 desta terça-feira (09).
O irmão da vítima, Cristiano Luiz Ferreira, 46, contou que Luciano seguia de Serra-Sede com destino ao bairro onde mora. "O motorista da carreta contou que meu irmão achou que fosse dar tempo de atravessar, mas acabou atingido pela parte de trás do veículo", disse Cristiano.
Uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a via, foi acionada, mas Luciano não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal também está no local.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

atropelamento Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados