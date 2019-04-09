Mecânico morre atropelado por carreta na Serra

O mêcanico montador Luciano Luiz Ferreira, 42 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta na BR 101, no trevo que dá acesso à Serra-Sede. O acidente aconteceu às 9h30 desta terça-feira (09).

O irmão da vítima, Cristiano Luiz Ferreira, 46, contou que Luciano seguia de Serra-Sede com destino ao bairro onde mora. "O motorista da carreta contou que meu irmão achou que fosse dar tempo de atravessar, mas acabou atingido pela parte de trás do veículo", disse Cristiano.

Uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a via, foi acionada, mas Luciano não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal também está no local.