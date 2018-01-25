MEC reconhece falha no acesso ao Sisu

O Ministério da Educação (MEC) reconheceu, por nota, que houve uma falha na área de acesso do cadastro de uma estudante capixaba no Sistema Unificado de Seleção (Sisu), sistema informatizado do MEC por onde as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Gazeta Online relatou nesta quarta-feira (24) o relatou nesta quarta-feira (24) o caso da estudante Mariana Neri Cerqueira da Conceição, 18, que identificou uma falha ao entrar com seus dados e número de inscrição pouco depois da meia-noite de quarta.

Ao entrar no sistema, ela teve acesso ao cadastro de uma outra pessoa, de nome Daniel. Minha filha entrou no portal para ver a nota de corte e percebeu que a primeira e a segunda opção de cursos não eram dela, relatou a professora Fabíola dos Santos Cerqueira, 43, mãe de Mariana.

Print feito por aluna que tentou acessar seus dados e acabou recebendo informações de outro candidato Crédito: Reprodução | Internet

Pelos relatos, ela poderia ter mudado as opções escolhidas por Daniel. Pelo Sisu, o candidato pode escolher duas opções de curso e em qual instituição, de todo o Brasil, prefere estudar.

Na nota, o MEC diz que o caso da estudante foi pontual e momentâneo, uma vez que o próprio sistema trata de corrigir situações raras como a da estudante capixaba. Nos minutos seguintes ao acesso, ela já estava apta a verificar sua própria nota.

O MEC, porém, diz que não houve eventos que prejudicassem as inscrições em todo o país. O processo do Sisu ocorre normalmente desde a sua abertura, na terça-feira (23), até o momento. Em nenhum período o sistema apresentou falhas ou lentidão que prejudicasse as inscrições dos estudantes participantes. Já são mais de 1,8 milhão de inscritos e 3,4 milhões de inscrições.

NOTA DO MEC NA ÍNTEGRA

O processo do Sisu ocorre normalmente desde a sua abertura, na terça-feira, até o momento. Em nenhum período o sistema apresentou falhas ou lentidão que prejudicasse as inscrições dos estudantes participantes. Já são mais de 1,8 milhão de inscritos e 3,4 milhões de inscrições.

O caso da estudante Mariana Neri Cerqueira da Conceição foi pontual e momentâneo, uma vez que o próprio sistema trata de corrigir situações raras como a da estudante capixaba. Nos minutos seguintes ao acesso, ela já estava apta a verificar sua própria nota.

Quando o Ministério detecta situações parecidas como esta, elas são imediatamente resolvidas e há um contato direto com o estudante. O MEC já entrou em contato com a mãe da candidata Mariana.