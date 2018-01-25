Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sisu

MEC reconhece falha no acesso ao Sisu

Estudante capixaba conseguiu acessar os dados e a inscrição de outro candidato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 20:54

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 20:54

O Ministério da Educação (MEC) reconheceu, por nota, que houve uma falha na área de acesso do cadastro de uma estudante capixaba no Sistema Unificado de Seleção (Sisu), sistema informatizado do MEC por onde as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O Gazeta Online relatou nesta quarta-feira (24) o caso da estudante Mariana Neri Cerqueira da Conceição, 18, que identificou uma falha ao entrar com seus dados e número de inscrição pouco depois da meia-noite de quarta.
Ao entrar no sistema, ela teve acesso ao cadastro de uma outra pessoa, de nome Daniel. Minha filha entrou no portal para ver a nota de corte e percebeu que a primeira e a segunda opção de cursos não eram dela, relatou a professora Fabíola dos Santos Cerqueira, 43, mãe de Mariana.
Print feito por aluna que tentou acessar seus dados e acabou recebendo informações de outro candidato Crédito: Reprodução | Internet
Pelos relatos, ela poderia ter mudado as opções escolhidas por Daniel. Pelo Sisu, o candidato pode escolher duas opções de curso e em qual instituição, de todo o Brasil, prefere estudar.
Na nota, o MEC diz que o caso da estudante foi pontual e momentâneo, uma vez que o próprio sistema trata de corrigir situações raras como a da estudante capixaba. Nos minutos seguintes ao acesso, ela já estava apta a verificar sua própria nota.
O MEC, porém, diz que não houve eventos que prejudicassem as inscrições em todo o país. O processo do Sisu ocorre normalmente desde a sua abertura, na terça-feira (23), até o momento. Em nenhum período o sistema apresentou falhas ou lentidão que prejudicasse as inscrições dos estudantes participantes. Já são mais de 1,8 milhão de inscritos e 3,4 milhões de inscrições.
NOTA DO MEC NA ÍNTEGRA
O processo do Sisu ocorre normalmente desde a sua abertura, na terça-feira, até o momento. Em nenhum período o sistema apresentou falhas ou lentidão que prejudicasse as inscrições dos estudantes participantes. Já são mais de 1,8 milhão de inscritos e 3,4 milhões de inscrições.
O caso da estudante Mariana Neri Cerqueira da Conceição foi pontual e momentâneo, uma vez que o próprio sistema trata de corrigir situações raras como a da estudante capixaba. Nos minutos seguintes ao acesso, ela já estava apta a verificar sua própria nota.
Quando o Ministério detecta situações parecidas como esta, elas são imediatamente resolvidas e há um contato direto com o estudante. O MEC já entrou em contato com a mãe da candidata Mariana.
É importante que qualquer estudante que queira tirar dúvidas ou protocolar uma reclamação entre em contato com o MEC pelos canais oficias: 0800-616161 e pelo Fale Conosco do portal oficial do Ministério no www.mec.gov.br.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio
Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados