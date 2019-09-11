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MEC pede desculpas após errar nome de Aracruz nas redes sociais

O Ministério da Educação havia feito postagem nesta terça-feira (10) chamando o município de "Área Cruz". Em nota, a pasta pediu desculpas à população da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 07:47

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 07:47

MEC erra e chama "Aracruz" de "Área Cruz" no Facebook Crédito: Reprodução | Facebook
Após chamar de "Área Cruz" a cidade de Aracruz, Região Norte do Estado, em uma postagem nas redes sociais, o Ministério da Educação (MEC) fez um pedido de desculpas. O texto foi publicado nesta terça-feira (10) na página que a pasta mantém no Facebook.
MEC pede desculpas após errar nome de Aracruz nas redes sociais
A postagem informava que a Prefeitura de Aracruz havia manifestado interesse em aderir ao modelo de escolas cívico-militares lançado pelo MEC na última quinta-feira (5), segundo informação postada pelo ministério. O erro não passou despercebido pelos internautas, que fizeram diversos comentários corrigindo o nome do município.
O erro foi corrigido logo após a publicação da matéria, em 10 de setembro. O MEC pede desculpas à população da cidade
Nota do MEC enviada ao Gazeta Online
Em nota enviada ao Gazeta Online na manhã desta quarta-feira (11), o MEC diz que "houve um engano" na postagem e o texto chamava o município de Aracruz como Área Cruz. A pasta afirmou que o erro foi corrigido logo após a publicação da matéria, em 10 de setembro, e pediu desculpas à população da cidade.
 

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