MEC pede desculpas após errar nome de Aracruz nas redes sociais

Após, Região Norte do Estado, em uma postagem nas redes sociais, o Ministério da Educação (MEC) fez um pedido de desculpas. O texto foi publicado nesta terça-feira (10) na página que a pasta mantém no Facebook.

A postagem informava que a Prefeitura de Aracruz havia manifestado interesse em aderir ao modelo de escolas cívico-militares lançado pelo MEC na última quinta-feira (5), segundo informação postada pelo ministério. O erro não passou despercebido pelos internautas, que fizeram diversos comentários corrigindo o nome do município.

O erro foi corrigido logo após a publicação da matéria, em 10 de setembro. O MEC pede desculpas à população da cidade

Em nota enviada ao Gazeta Online na manhã desta quarta-feira (11), o MEC diz que "houve um engano" na postagem e o texto chamava o município de Aracruz como Área Cruz. A pasta afirmou que o erro foi corrigido logo após a publicação da matéria, em 10 de setembro, e pediu desculpas à população da cidade.