MEC erra e chama Aracruz de "Área Cruz" em redes sociais

O Ministério da Educação (MEC) se equivocou na noite desta terça-feira (10) e fez uma publicação nas redes sociais Facebook e Twitter chamando "Aracruz" de "Área Cruz". A reportagem do Gazeta Online questionou o ministério, que se posicionou sobre o erro na manhã desta quarta-feira (11).
"O MEC informa que houve um engano na postagem sobre as escolas-cívico militares. O texto chamava o município de Aracruz de Área Cruz. O erro foi corrigido logo após a publicação da matéria, em 10 de setembro. O MEC pede desculpas à população da cidade", diz a nota.
A postagem é para falar sobre a prefeitura da cidade, que teria manifestado interesse em aderir ao modelo de escolas cívico-militares lançado pelo ministério na última quinta-feira (5), segundo informação postada pelo MEC. O erro, no entanto, não passou despercebido pelos internautas, que comentaram o post corrigindo o nome da cidade.
PREFEITURA NEGA INTERESSE
Nesta quarta-feira (11), a Prefeitura de Aracruz entrou em contato com a reportagem do Gazeta Online e informou que desconhece a informação do MEC e, até o presente momento, não manifestou o interesse em aderir ao modelo.
VEJA COMENTÁRIOS
"Área Cruz não... Aracruz"
— Genilton Nunes
"Não seria Aracruz o nome da cidade?"
— Gisele Souza
"Área Cruz? O nome da minha cidade mudou e eu não fiquei sabendo kkkk. Deve ter sido o ministro que escreveu errado assim"
— Renato Batista
"Nem o nome da cidade vocês acertam"
— Papique Valença
OUTRA POLÊMICA
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, escreveu duas vezes a palavra “paralisação” usando a letra “z” em ofício endereçado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, no último dia 30 de agosto.
No documento, o ministro alertava que os recursos estabelecidos para o ano de 2020 são insuficientes para a demanda da pasta de educação e que a redução de verbas coloca em risco programas do governo, bolsas de estudos e a manutenção de universidades. Ele também chegou a escrever "suspenção" ao invés de "suspensão".