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MEC: chuva não afetou locais de prova do Enem, neste domingo

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não há registro de comprometimento da infraestrutura dos locais onde as provas vão ser aplicadas no Espírito Santo.

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 13:15
04/11/2018 - Aglomeração em frente ao colégio Salesiano, no bairro Forte São João, em Vitória, para o Enem 2018 Crédito: Caíque Verli
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai acontecer normalmente amanhã (11). Com as fortes chuvas que têm atingido o Estado, os estudantes ficaram preocupados de serem prejudicados com o temporal.
MEC - chuva não afetou locais de prova do Enem, neste domingo
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não há registro de comprometimento da infraestrutura dos locais onde as provas vão ser aplicadas no Espírito Santo.
Por meio de nota, o órgão informou que vem acompanhando com atenção os impactos das chuvas e que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é que o tempo melhore no Estado.
Amanhã, os candidatos vão resolver 90 questões de Ciências da Natureza e suas tecnologias e de Matemática e suas tecnologias. Os estudantes terão até cinco horas para fazer a prova. Esse ano, os alunos contam com 30 minutos a mais que o tempo disponível no exame do ano passado.
Os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas. O início das provas começa às 13h30 e o encerramento é as 18h30.
O local de prova é o mesmo do primeiro dia do Enem. O gabarito oficial vai ser divulgado pelo Inep na próxima quarta-feira (14). Os resultados individuais estarão disponíveis no dia 18 de janeiro.
 

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