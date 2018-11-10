04/11/2018 - Aglomeração em frente ao colégio Salesiano, no bairro Forte São João, em Vitória, para o Enem 2018 Crédito: Caíque Verli

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai acontecer normalmente amanhã (11). Com as fortes chuvas que têm atingido o Estado, os estudantes ficaram preocupados de serem prejudicados com o temporal.

Your browser does not support the audio element. MEC - chuva não afetou locais de prova do Enem, neste domingo

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não há registro de comprometimento da infraestrutura dos locais onde as provas vão ser aplicadas no Espírito Santo.

Por meio de nota, o órgão informou que vem acompanhando com atenção os impactos das chuvas e que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é que o tempo melhore no Estado.

Amanhã, os candidatos vão resolver 90 questões de Ciências da Natureza e suas tecnologias e de Matemática e suas tecnologias. Os estudantes terão até cinco horas para fazer a prova. Esse ano, os alunos contam com 30 minutos a mais que o tempo disponível no exame do ano passado.

Os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas. O início das provas começa às 13h30 e o encerramento é as 18h30.

O local de prova é o mesmo do primeiro dia do Enem. O gabarito oficial vai ser divulgado pelo Inep na próxima quarta-feira (14). Os resultados individuais estarão disponíveis no dia 18 de janeiro.