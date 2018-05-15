Mau tempo leva a cancelamento e atraso de voos no aeroporto de Vitória

Devido ao mau tempo o aeroporto de Vitória precisou operar por instrumentos na manhã desta terça-feira (15). Por conta da chuva, a visibilidade da pista ficou prejudicada e o sistema está ser operado manualmente para que as informações sejam mais exatas.

Alguns voos estão atrasados e outros foram cancelados. Os atrasados são dois voos de chegada do Rio de Janeiro (RJ) e um voo de Brasília. Um voo que chegaria do RJ foi cancelado. Dos voos que sairiam do aeroporto de Vitória, um que sairia às 8h25 desta terça com destino ao aeroporto de Confins, em Minas Gerais, foi cancelado, e um voo com destino a Brasília está atrasado.