Maternidade e PA com atendimento suspenso em Vila Velha

As informações foram divulgadas pela Defesa Civil do município após o acionamento da reportagem do Gazeta Online

Gazeta Online

Imagem de perfil de Lais Magesky

Lais Magesky

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de maio de 2019 às 12:23

 - Atualizado há 6 anos

Hospital Maternidade de Cobilândia alaga (foto de arquivo) Crédito: Ricardo Medeiros

Por conta da chuva torrencial que atinge a Grande Vitória desde a madrugada deste sábado (18), o Pronto Atendimento e o Hospital Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, estão com as suas instalações alagadas — inclusive o centro cirúrgico — e sem condições de receber pacientes nesta data. As informações foram divulgadas pela Defesa Civil do município após o acionamento da reportagem do Gazeta Online.

> Chuva: BR 101, Terceira Ponte e ruas da Grande Vitória têm interdições

De acordo com o órgão, a direção do complexo está adotando as providências junto à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e Defesa Civil de Vila Velha, para transferência de pacientes — nenhum em estado grave — para o Pronto Atendimento da Glória. As gestantes devem ser removidas para a Maternidade Municipal de Cariacica.

MAIORES ACUMULADOS DE CHUVA

Relatório da Defesa Civil emitido às 8h deste sábado (18) aponta os municípios com registro de maior acumulado de chuva nas últimas 24h. São eles:

1) Guarapari - 215.54mm

2) Cariacica - 214.45mm

3) Serra - 191.2mm

4) Vila Velha - 172.08mm

5) Vitória - 155.64mm

6) Viana - 127.2mm

7) Anchieta - 86mm

8) Aracruz - 77.32mm

9) Pedro Canário - 68.6mm

10) Fundão -  56mm

11) Pinheiros - 48.4mm

12) Santa Leopoldinha - 44.37

13) Alfredo Chaves- 41.4mm

14) Piúma - 41mm

ALERTA DE CHUVA FORTE CONTINUA 

Chuva causa alagamentos e transtornos na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (17) um alerta, com grau de severidade grande perigo, para 35 cidades capixabas. O alerta é válido até as 12h de sábado (18).

> Previsão de chuva forte e frio até domingo no Espírito Santo

De acordo com o instituto, a chuva pode chegar ao acumulado de 60 mm/h, com risco de alagamento, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. 

ALERTA DA MARINHA

A Marinha do Brasil emitiu alerta para ressaca no litoral do Sudeste para este sábado (18) e domingo (19).

> Serra foi onde mais choveu nesta sexta-feira no ES

Neste sábado (18), o mar deve estar agitado em todo litoral do ES, com ondas de 2, 5 metros a 3 m de altura. Já no domingo, o litoral Norte do Estado deve ser o mais agitado, com ondas de até 3 metros.

