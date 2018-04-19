Maternidade de Carapina é fechada por causa de superlotação

A maternidade de Carapina, na Serra, amanheceu fechada nesta quinta-feira (19). O motivo é a superlotação da unidade, que possui 24 leitos, mas conta atualmente com mais de 30 mulheres internadas.
Um aviso no portão da maternidade fala que a unidade está "temporariamente impossibilitada de receber novos pacientes devido à superlotação". Ainda de acordo com o cartaz, o local só vai reabir assim que altas forem concedidas e leitos forem liberados.
Procurada pela TV Gazeta, a assessoria da Prefeitura da Serra informou que a subsecretária de Saúde estava indo para a maternidade para explicar a causa da superlotação. As grávidas que chegam na unidade na manhã desta quinta são orientadas a procurar outras unidades na Grande Vitória.