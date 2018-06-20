Matagal toma conta do terminal de Campo Grande, em Cariacica

Segurança vigia uma das entradas do terminal em meio ao mato Crédito: Kaique Dias

Quem passa diariamente pelo Terminal de Campo Grande, em Cariacica, já deve ter percebido que o de mato aumentou muito no local. A reclamação é de passageiros e moradores da região. Além de criar mosquitos, o matagal preocupa em alguns pontos pela possibilidade de esconder criminosos à noite, quando o local também é movimentado por quem estuda.

A última limpeza aconteceu no dia 19 de março, segundo a própria Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV). De lá para cá deu tempo para crescer muito. Alguns rodoviários que trabalham no terminal rodoviário dizem que após períodos chuvosos a situação piora. Eles até cortam o mato, mas chove e do nada cresce de novo, afirmou um cobrador de ônibus. Assista ao vídeo abaixo:

A área com mais crítica fica próximo de um estacionamento de ônibus, em que parece ter bastante tempo em que não há uma capina. Os fornecedores que levam mercadorias para as lojas do terminal tem que passar no meio do mato em alguns pontos. No entorno do terminal, o matagal fica nas entradas e até em alguns corredores de passagem de passageiros que chegam a pé.

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Muita gente chega ao local a pé por causa do Faça Fácil, que fica em frente ao terminal. O caminhoneiro João Navarro Borges, de 70 anos, é da Serra mas foi ao local para tirar alguns documentos. Ele garante que tem tempo que o mato está por ali.

Sempre eu estou vindo aqui resolver algum problema e esse mato está aí tem bastante tempo. Já deviam ter cuidado disso aí já. Tem que observar esses detalhes, sempre limpando. Porque fica mais higiênico, bonito e seguro, declarou.

LADO DE FORA DO TERMINAL

Do lado de fora do terminal de Campo Grande também tem sinais de abandono. Perto de uma linha férrea, onde moradores de Vila Palestina usam como passagem a pé, o capim cresceu tanto que tem gente colocando cavalos para se alimentar.

A aposentada Jacely Serra dos Santos, de 73 anos, acredita que a situação atrai criminosos. Deve ser feita uma limpeza constante. Vagabundo pode se esconder nesse matagal alto que está aí. Dá pra esconder tudo. De noite então nem se fala, reclamou.

O OUTRO LADO

A Ceturb-GV disse que o local recebe limpeza periodicamente, mas que existe um cronograma. Atualmente a equipe, composta de quatro pessoas, está no terminal de Itacibá. O próximo a receber o serviço é o Terminal de Campo Grande. A última poda foi realizada no dia 19 março, declarou, em nota.