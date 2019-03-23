"Iba"

Marinha estende prazo para atuação de possível ciclone na costa do ES

"O ciclone pode permanecer atuando no litoral sul do estado da Bahia e do Espírito Santo até o dia 26", diz o aviso

Publicado em 23 de março de 2019 às 12:39 - Atualizado há 6 anos

Marinha estende prazo da possível formação de um ciclone na costa do Espírito Santo e Litoral Sul da Bahia Crédito: Windy | Reprodução

Em alerta emitido nesta sexta-feira (23), a Marinha do Brasil estendeu o prazo de atuação de um possível ciclone tropical, que pode se formar a partir deste sábado (23) na costa do Espírito Santo e litoral sul do Estado da Bahia. "O ciclone pode permanecer atuando no litoral sul do estado da Bahia e do Espírito Santo até o dia 26", diz o aviso de atenção.

Antes, a previsão era de que o ciclone poderia atuar até este domingo (24). Se a intensidade do fenômeno, denominado pelo órgão como "Depressão Tropical", ultrapassar rajadas de vento superiores a 61 km/h, ele poderá ser batizado como "Iba", expressão em tupi-guarani que significa "ruim".

O fenômeno está associado à convergência dos ventos sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar se encontra entre 29ºC e 30ºC, acima de sua média climatológica para o mês. São esperados ventos fortes nas proximidades do Litoral Sul do Estado da Bahia e do Espírito Santo, podendo atingir 102 km/h em alto-mar, no setor Leste do ciclone, e 61 km/h junto à costa, durante todo o período de atuação do ciclone.

MAR GROSSO

O alerta informa ainda que "há previsão de mar grosso a muito grosso, com alturas de ondas entre 3,0 e 5,0 metros em alto-mar e possibilidade de ocorrência de ressaca atingindo a costa entre Linhares (ES) e Porto Seguro (BA), com ondas entre 2,5 e 3,0 metros, estendendo-se ao Sul deste trecho até Vitória (ES) e ao Norte até Salvador (BA), com ondas até 2,5 metros, entre o dia 23 pela manhã e o dia 24 à noite".

E reforça: "A condição de tempo severo provocada por este sistema ocorrerá principalmente em alto-mar, associada à chuva intensa".

QUAL O EFEITO DO FENÔMENO NO ESPÍRITO SANTO E NA BAHIA?

De acordo com a meteorologista Josélia Perogim, do Instituto Climatempo, é preciso esclarecer que a maior instabilidade, as áreas de chuva mais fortes e as rajadas de vento ficarão sobre o mar — mas independente da intensificação da baixa pressão atmosférica, a circulação de ventos em diversos níveis da atmosfera vai forçar a concentração de umidade e calor sobre o Norte e Leste de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo neste fim de semana.

Por este motivo, nuvens carregadas já atuam nestas áreas e vão continuar no céu capixaba pelos próximos dias, com risco de raios e chuva forte.

"Mesmo que não se concretize o ciclone, algumas regiões capixabas e do sul baiano poderão sentir ventos moderados a fortes e pancadas de chuva isoladas também moderadas a fortes. As rajadas mais intensas devem ocorrer sobre o oceano e o mar tende a ficar muito agitado, perigoso para a navegação" Josélia Pegorim Meteorologista do Instituto Climatempo

COMO É A FORMAÇÃO DE UM CICLONE?

Um ciclone surge por conta da formação de uma área de baixa pressão atmosférica e de forte intensidade. Para que ele evolua para um um furacão, por exemplo, é preciso que essa área de baixa pressão seja mais intensa e com ventos mais fortes, dependendo, ainda, da temperatura dentro da área do fenômeno.

"Por conta desta formação de área com baixa pressão atmosférica, o ciclone pode se formar. Caso isso aconteça, o ES pode esperar por chuva forte e ventos de mais de 118 km/h em alto-mar. Por enquanto, estamos com o alerta especial de chuva forte sobre o Espírito Santo porque tem uma frente fria próxima ao litoral do Estado" Josélia Pegorim Meteorologista do Climatempo

Josélia explica, ainda, que existem ciclones tropicais, ciclones subtropicais e extratropicais. Todos eles são sistemas de baixa pressão atmosférica onde o ar se movimenta no sentido horário, no Hemisfério Sul, e no sentido anti-horário, no Hemisfério Norte.

"Ciclones são associados com grandes áreas de nuvens carregadas que provocam chuva intensa. A diferença de pressão atmosférica entre o centro do sistema e a porção mais externa aumenta a velocidade do vento", detalha. Dependendo da velocidade dos ventos, os ciclones são classificados de forma especial.

Depressão tropical: vento (máximo sustentado de até 33 nós - 61 km/h);

Tempestade tropical: vento (máximo sustentado de 34 nós - 62,9 km/h a 116,5 km/h);

Furacão: vento (sustentado de 64 nós ou maior - 118,4 km/h ou maior).

