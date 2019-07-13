maior bairro de vitória

Marinha entra no combate ao mosquito da dengue em Jardim Camburi

Neste ano, a cidade já registra 4.400 casos da doença. Jardim Camburi é o bairro com maior número de casos

Publicado em 13 de julho de 2019 às 16:41 - Atualizado há 6 anos

Militares da Marinha em visitas a residências e abordagens nas ruas de Jardim Camburi Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória

Numa força-tarefa para orientar a população com relação aos riscos da dengue, equipes da Marinha visitaram residências e ruas de Jardim Camburi, em Vitória, para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Jardim Camburi bairro foi escolhido para atuação das Forças Armadas por ser o mais populoso da capital e também reunir mais números de casos da doença.

Segundo a prefeitura de Vitória, a capital já tem 4.400 casos confirmados de dengue e, em Jardim Camburi, são 692 casos notificados - ou seja, ainda processo de investigação. A secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, explica que os militares da Marinha passam a auxiliar na maneira como a população enxerga a importância se abrir suas casas e faz um apelo.

"A gente queria fazer um apelo à população para que abrisse as portas para a prefeitura, os agentes de combate às endemias e para a Marinha do Brasil. Porque, por vezes, encontramos o receio e a recusa do morador em que adentremos os domicílios. Então, por favor, morador abram suas portas porque nós estaremos ali fazendo um apelo junto com você eliminando os focos também na sua residência", defende.

A escolha de um sábado de mobilização, segundo a secretária, se dá pelo fato de que aos finais de semana é maior a possibilidade das equipes encontrem os moradores em casa. Mas a ação vai continuar ao longo da semana. Na segunda-feira (15), a mobilização continua em Jardim Camburi, na quarta-feira (17) em Ilha de Santa Maria e na quinta-feira (18) em Conquista, na região da Grande São Pedro.

CONSCIENTIZAÇÃO É DEVER DE CASA

Nair Gujawski Schimidt, 85 anos, que é moradora de Jardim Camburi há 44 anos, foi uma das que abriu as portas para a equipe de agentes e da Marinha. Esse tipo de mobilização, para ela, é fundamental porque ainda há moradores que não realizam o devido dever de casa. "Cada dia eu pego um 'lurgarzinho' pra limpar. Um dia eu limpo aqui, de um outro lado e limpo a casa", detalha. Para ela, a limpeza tem que ser constante.

Militares da Marinha em visitas a residências e abordagens nas ruas de Jardim Camburi Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória

Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado, tirar água dos pratos de plantas e manter os quintais bem varridos são algumas das formas de prevenção da doença que são reforçadas pelas equipes durante as visitas. Vale lembrar que o Aedes aegypti, transmissor da dengue, também é o transmissor da zika e chykungunia, e também circula mesmo durante os períodos mais frios e, se os criadouros não forem eliminados.

SAIBA MAIS

CALENDÁRIO DE AÇÕES

- JARDIM CAMBURI - continua na segunda-feira, dia 15 de julho

- ILHA DE SANTA MARIA - na quarta-feira, 17 de julho

- BAIRRO CONQUISTA - na quinta-feira, 18 de julho

CASOS DE DENGUE

Vitória - registros confirmados de 4,4 mil casos

Jardim Camburi - são 692 casos notificados - ou seja, ainda processo de investigação

Dados do mais recente boletim epidemiológico da dengue da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) apontam que no período de 30 de junho a 06 de julho foram 1.402 casos notificados no Espírito Santo.

59.363 casos já foram registrados no Estado desde o início do ano.

