Marinha emite aviso de ressaca para litoral capixaba

Situação do mar na Praia do Riacho, em Guarapari, após chuva forte nesta segunda-feira (16) Crédito: Internauta | Gazeta Online

A Marinha do Brasil emitiu avisos de ressaca e ventos fortes para a costa capixaba. As ondas podem chegar a 2,5 metros, entre o Sul do Estado e Vitória, e a recomendação é para que banhistas e pequenas embarcações não entrem no mar. Nesta segunda-feira (16), o mar amanheceu agitado na Grande Vitória.

De acordo com a Marinha, o aviso de ressaca é válido até as 9h desta terça-feira (17). Já os ventos, que podem ultrapassar os 60 km/h, atingem toda a costa capixaba até a manhã de quarta-feira (18).

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