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Ondas de até 2,5m

Marinha emite aviso de ressaca para litoral capixaba

O aviso de ressaca é válido até as 9h desta terça-feira (17)

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 11:36
Situação do mar na Praia do Riacho, em Guarapari, após chuva forte nesta segunda-feira (16) Crédito: Internauta | Gazeta Online
A Marinha do Brasil emitiu avisos de ressaca e ventos fortes para a costa capixaba. As ondas podem chegar a 2,5 metros, entre o Sul do Estado e Vitória, e a recomendação é para que banhistas e pequenas embarcações não entrem no mar. Nesta segunda-feira (16), o mar amanheceu agitado na Grande Vitória.
De acordo com a Marinha, o aviso de ressaca é válido até as 9h desta terça-feira (17). Já os ventos, que podem ultrapassar os 60 km/h, atingem toda a costa capixaba até a manhã de quarta-feira (18).
CLIMATEMPO
O Climatempo também alertou para a risco de ressaca no Sul e Sudeste do Brasil. Segundo informações do instituto, um grande e forte sistema de alta pressão atmosférica, de origem polar, influencia parte da costa da Argentina, do Uruguai, e toda a costa do Sul e do Sudeste do Brasil nos próximos dias, incluindo o Espírito Santo.

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