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Previsão do tempo

Marinha emite alerta de ventos fortes e ondas de até 3,5 metros no ES

O alerta é válido para a próxima quinta-feira e sexta-feira (9), no período da manhã

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 21:04
Crédito: Vanda Lopes
A Marinha do Brasil emitiu nesta terça-feira (6) um alerta de ventos fortes de até 60 km/h e mar agitado, com ondas entre 3 e 3,5 metros de altura, em alto-mar, no litoral entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Vitória, no Espírito Santo
De acordo com o órgão, o alerta é válido para a próxima quinta-feira (8) e sexta (9), no período da manhã. Todos os avisos de mau tempo em vigor podem ser consultados por meio deste link. A Marinha ainda alerta que os navegantes consultem as informações antes de irem ao mar.
MAIS FRENTE FRIA
O tempo deve continuar instável sobre o Espírito Santo pelo menos até quinta-feira (8), como afirma o Climatempo. Todas as áreas do Estado podem precipitação e há alerta para chuva de moderada a forte intensidade, rajadas de vento e raios para algumas regiões.
A frente fria que trouxe chuva para o Estado tende a se afastar para o oceano, mas o vento marítimo persistente vai manter a atmosfera carregada de umidade e as áreas de instabilidade permanecem sobre a região nesta terça-feira (6). Outras áreas de instabilidade tendem a avançar de Minas Gerais para o Espírito Santo.
VOLUMES DE CHUVA EM 24 HORAS
A tarde da última segunda-feira (5) foi marcada por fortes pancadas de chuva na Grande Vitória e no Norte capixaba. Das 9h desta segunda-feira (5) às 9h desta terça (6), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou os municípios com maior acúmulo de água.
TENDÊNCIA PARA A SEMANA
A partir de quarta-feira (7), outra frente fria está prevista para chegar ao litoral capixaba. Com a entrada do sistema, mais nuvens carregadas vão se formar e o tempo deve seguir bastante carregado, com previsão de chuva forte e volumosa sobre o estado principalmente na quinta-feira (8).
Os modelos meteorológicos estão indicando muita chuva para áreas capixabas esta semana. O litoral poderá acumular volumes bastante expressivos chegando a 100 mm no período de sete dias.
OCORRÊNCIAS REGISTRADAS
De acordo com a Defesa Civil, algumas ocorrências foram registradas nas última 24 horas de chuva pelo Estado. Em Mantenópolis uma família ficou desalojada e outra, desabrigada, em Vitória houve um desabamento de muro e cinco casas estão interditadas.
NOVA VENÉCIA
No município houve queda de barreira na estrada que liga Patrimônio Boa Vista à Comunidade São João, na zona rural, próximo à divisa de Barra de São Francisco.
VILA VELHA
Na Praia de Itaparica, houve queda de bloco em um edifício e a Defesa Civil Municipal atendeu a ocorrência.
MANTENÓPOLIS
Foi constatado pela Defesa Civil Municipal o risco de desabamento de um muro de arrimo próximo a duas residências. Uma família ficou desalojada e outra ficou desabrigada. Elas foram encaminhadas à Assistência Social do município.
VITÓRIA
BAIRRO JABURU
Houve um desabamento de muro entre imóveis particulares e três imóveis foram parcialmente interditados e dois tiveram interdição total.
BAIRRO CONQUISTA
Na Rua São Lázaro a rua afundou, mas de acordo com a Defesa Civil, o local foi interditado para a recuperação da via.
COLATINA
A ponte sobre o Rio Pancas, localizada entre os bairros Santa Helena e Mario Giurizatto, em Colatina, foi totalmente interditada nesta segunda-feira pela Defesa Civil.
E uma enxurrada de lama atingiu cinco casas na comunidade de Reta Grande. Não há feridos nem desalojados e os próprios moradores estavam limpando as casas.

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