Marinha emite alerta de ventos fortes de até 74 km/h no litoral do ES

Além da Marinha, outros institutos emitiram alerta de ventania para alguns municípios capixabas; o órgão pede atenção aos navegantes

Publicado em 16 de julho de 2019 às 18:43 - Atualizado há 6 anos

Vento forte e banhista praticando kitesurf em Camburi Crédito: Fernando Madeira

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de atenção nesta terça-feira (16) alertando aos navegantes sobre a passagem ventos costeiros de até 74 km/h no litoral do Espírito Santo. Junto com a ventania, são esperadas ressaca e ondas de até 3 metros de altura no litoral de Linhares entre esta terça (16) à noite e quinta-feira (18) de madrugada.

O órgão pede que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar, e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

A Marinha considera as condições de ondas para emitir avisos de mau tempo quando há previsão de ondas com altura significativa de 3 metros ou superior para as áreas costeiras e de 4 metros ou superior para as áreas oceânicas.

INSTITUTOS REFORÇAM

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um alerta aos capixabas sobre a forte ventania que deve atingir algumas cidades do Estado até às 23h59 desta terça-feira (16). "Haverá condições para ventos de moderado a forte entre o litoral de Santa Catarina e o Espírito Santo. Ventos intensos ocorrerão principalmente na faixa litorânea", diz o aviso.

O instituto ainda relata que alguns pontos do interior entre o leste de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro poderão ocorrer rajadas de vento moderadas. O Inpe classifica os fenômenos como "ventos costeiros" e "vendaval". O aviso no Espírito Santo é válido para Anchieta, Cariacica, Conceição da Barra, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Itaúnas, Marataízes, Nova Almeida, Piúma, Santa Cruz, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Inmet

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou que a ventenia pode atingir os municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Fundão, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, Linhares, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo Do Sul, Santa Leopoldina, Serra, São Mateus e Viana.

