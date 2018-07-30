Marinha emite alerta de ventos de até 61 km/h no Espírito Santo

A Marinha do Brasil emitiu neste domingo (29) um alerta de ventos intensos que podem chegar a 61 km/h, entre o litoral Norte do Rio de Janeiro e do litoral Sul do Espírito Santo. O alerta é válido até a manhã desta segunda-feira (30)
A ventania é devido a um sistema de alta pressão atmosférica que pode provocar ventos intensos de direção Nordeste a Norte, com rajadas.
Além disso, segundo a Marinha do Brasil, uma frente fria também poderá provocar ventos intensos com rajadas, no litoral Sul do Espírito Santo, durante a próxima terça-feira (31).
A Marinha alerta que os navegantes devem consultar as informações antes de saírem ao mar. Todos os avisos de mau tempo pode ser conferidos clicando AQUI.