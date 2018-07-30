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Atenção!

Marinha emite alerta de ventos de até 61 km/h no Espírito Santo

Região Sul do Espírito Santo deve ser a mais atingida pelos fortes ventos

Publicado em 29 de Julho de 2018 às 22:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2018 às 22:56
Rajadas de vento podem chegar a até 61 km/h no litoral do ES Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo
A Marinha do Brasil emitiu neste domingo (29) um alerta de ventos intensos que podem chegar a 61 km/h, entre o litoral Norte do Rio de Janeiro e do litoral Sul do Espírito Santo. O alerta é válido até a manhã desta segunda-feira (30)
A ventania é devido a um sistema de alta pressão atmosférica que pode provocar ventos intensos de direção Nordeste a Norte, com rajadas.
Além disso, segundo a Marinha do Brasil, uma frente fria também poderá provocar ventos intensos com rajadas, no litoral Sul do Espírito Santo, durante a próxima terça-feira (31).
A Marinha alerta que os navegantes devem consultar as informações antes de saírem ao mar. Todos os avisos de mau tempo pode ser conferidos clicando AQUI.

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