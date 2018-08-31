Marinha emite alerta de ventos de até 60 km/h no litoral sul do ES

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), informou nesta quinta-feira (30) que a aproximação de uma frente fria pode provocar ventos intensos de até 60 km/h em direção ao Nordeste a Norte do Brasil, com rajadas de vento nas proximidades do litoral norte do Rio de Janeiro e no litoral sul do Espírito Santo, entre esta sexta-feira (31) à noite até o dia 2 de setembro.
Todos os avisos de mau tempo em vigor podem ser consultados por meio deste link. As informações meteorológicas podem ser visualizadas por meio do aplicativo "Boletim ao Mar". A Marinha alerta, ainda, que os navegantes consultem essas informações antes de embarcar e solicita a ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.
PREVISÃO DO TEMPO PARA O FIM DE SEMANA
O Climatempo divulgou nesta quinta-feira (30) que a sexta-feira será de sol e calor em todo o Estado e que no norte capixaba, a infiltração marítima ainda pode provocar chuva fraca ao longo do dia, mas as temperaturas também ficarão elevadas.
A previsão para o fim de semana é de sol com algumas nuvens em Vitória. A máxima pode ser de 30ºC e a mínima de 20ºC no sábado (1º) e no domingo (2).