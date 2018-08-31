Marinha emite alerta de ventos de até 60 km/h no litoral sul do ES

, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), informou nesta quinta-feira (30) que a aproximação de uma frente fria pode provocar ventos intensos de até 60 km/h em direção ao Nordeste a Norte do Brasil, com rajadas de vento nas proximidades do litoral norte do Rio de Janeiro e no litoral sul do, entre esta sexta-feira (31) à noite até o dia 2 de setembro.