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Ventos intensos

Marinha emite alerta de ventos de até 60 km/h no litoral sul do ES

O fenômeno deve acontecer entre esta sexta-feira (31) à noite ao dia 2 de setembro

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 21:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 21:28
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), informou nesta quinta-feira (30) que a aproximação de uma frente fria pode provocar ventos intensos de até 60 km/h em direção ao Nordeste a Norte do Brasil, com rajadas de vento nas proximidades do litoral norte do Rio de Janeiro e no litoral sul do Espírito Santo, entre esta sexta-feira (31) à noite até o dia 2 de setembro.
> Leia mais matérias de Cidades
Todos os avisos de mau tempo em vigor podem ser consultados por meio deste link. As informações meteorológicas podem ser visualizadas por meio do aplicativo "Boletim ao Mar". A Marinha alerta, ainda, que os navegantes consultem essas informações antes de embarcar e solicita a ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.
PREVISÃO DO TEMPO PARA O FIM DE SEMANA
O Climatempo divulgou nesta quinta-feira (30) que a sexta-feira será de sol e calor em todo o Estado e que no norte capixaba, a infiltração marítima ainda pode provocar chuva fraca ao longo do dia, mas as temperaturas também ficarão elevadas.
A previsão para o fim de semana é de sol com algumas nuvens em Vitória. A máxima pode ser de 30ºC e a mínima de 20ºC no sábado (1º) e no domingo (2).

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