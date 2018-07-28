Marinha emite alerta de ventos de até 60 km/h no Espírito Santo

Rajadas de vento podem chegar a até 61 km/h no litoral do ES Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

A Marinha do Brasil emitiu nesta sexta-feira (27) um alerta de ventos intensos que podem chegar a 61 km/h, entre o litoral Norte do Rio de Janeiro e do litoral Sul do Espírito Santo. O fenômeno deve acontecer na noite de sábado (28) e na manhã de domingo (29).

A ventania é devido a um sistema de alta pressão atmosférica que pode provocar as rajadas.

PREVISÃO DO TEMPO PARA O FIM DE SEMANA

Apesar do fenômeno, o fim de semana dos capixabas deve ser de muito sol e calor em algumas regiões do Espírito Santo, segundo o Climatempo. Uma grande massa de ar seco voltou a cobrir o Sudeste nesta sexta-feira (27) e inibiu a formação de nuvens carregadas. Por isso, o sol deve predominar e as temperaturas vão aumentar sobre todas as áreas da região.

No sábado (28), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Vitória, o dia começa parcialmente nublado, com névoa úmida pela manhã. A máxima pode chegar a 28°C e a mínima de 17ºC.

Já o domingo (29) ficará parcialmente nublado. Não chove. A máxima será de 28ºC e mínima de 17ºC.