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Tempo

Marinha emite alerta de ventos de até 60 km/h no Espírito Santo

O fenômeno deve acontecer na noite de sábado (28) e na manhã de domingo (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 22:56

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 22:56

Rajadas de vento podem chegar a até 61 km/h no litoral do ES Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo
A Marinha do Brasil emitiu nesta sexta-feira (27) um alerta de ventos intensos que podem chegar a 61 km/h, entre o litoral Norte do Rio de Janeiro e do litoral Sul do Espírito Santo. O fenômeno deve acontecer na noite de sábado (28) e na manhã de domingo (29).
A ventania é devido a um sistema de alta pressão atmosférica que pode provocar as rajadas.
PREVISÃO DO TEMPO PARA O FIM DE SEMANA
Apesar do fenômeno, o fim de semana dos capixabas deve ser de muito sol e calor em algumas regiões do Espírito Santo, segundo o Climatempo. Uma grande massa de ar seco voltou a cobrir o Sudeste nesta sexta-feira (27) e inibiu a formação de nuvens carregadas. Por isso, o sol deve predominar e as temperaturas vão aumentar sobre todas as áreas da região.
No sábado (28), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Vitória, o dia começa parcialmente nublado, com névoa úmida pela manhã. A máxima pode chegar a 28°C e a mínima de 17ºC. 
Já o domingo (29) ficará parcialmente nublado. Não chove. A máxima será de 28ºC e mínima de 17ºC.
 

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