Marinha emite alerta de ventania e ondas de até 4 metros no ES

Rajadas de vento podem chegar a até 70 km/h no litoral do ES Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

Marinha do Brasil emitiu nesta sexta-feira (24) um alerta de rajadas de ventos que podem chegar a 60 km/h e mar agitado no litoral Sul do Espírito Santo. O alerta é válido até a manhã de domingo (26). do Brasil emitiu nesta sexta-feira (24) um alerta de rajadas de ventos que podem chegar a 60 km/h e mar agitado no litoral Sul do. O alerta é válido até a manhã de domingo (26).

De acordo com o órgão, as ondas podem chegar entre 3 e 4 metros de altura, na noite de sábado (25) e na manhã de domingo.

A marinha alerta que os navegantes devem consultar as informações antes de saírem ao mar.

O sábado dos capixabas (25) será de sol. Entretanto, o Climatempo afirma que uma forte frente fria, que deve atingir várias regiões do Brasil, também chega ao Espírito Santo no domingo (26) à tarde e que, antes da frente fria, ventos com rajadas de até 60 km/h podem atingir o Estado.

O sábado deve ser ensolarado em todo Estado e deve fazer calor. A máxima esperada é de 31°C e a mínima pode chegar a 19°C.

No domingo (26), a chegada de uma frente fria, que deve atingir também o ES, além do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, entre outros estados, pode provocar alguns eventos de tempo severo, como explica o Climatempo, e chuvas intensas com raios a partir da tarde.

A temperatura máxima deve chegar a 30°C e a mínima a 20°C.