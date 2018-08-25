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Litoral Sul do Estado

Marinha emite alerta de ventania e ondas de até 4 metros no ES

As rajadas de ventos podem chegar a 60 km/h no litoral Sul do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 21:32

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 21:32

Rajadas de vento podem chegar a até 70 km/h no litoral do ES Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo
A Marinha do Brasil emitiu nesta sexta-feira (24) um alerta de rajadas de ventos que podem chegar a 60 km/h e mar agitado no litoral Sul do Espírito Santo. O alerta é válido até a manhã de domingo (26). 
De acordo com o órgão, as ondas podem chegar entre 3 e 4 metros de altura, na noite de sábado (25) e na manhã de domingo.
A marinha alerta que os navegantes devem consultar as informações antes de saírem ao mar.
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FRENTE FRIA NO ES
O sábado dos capixabas (25) será de sol. Entretanto, o Climatempo afirma que uma forte frente fria, que deve atingir várias regiões do Brasil, também chega ao Espírito Santo no domingo (26) à tarde e que, antes da frente fria, ventos com rajadas de até 60 km/h podem atingir o Estado.
O sábado deve ser ensolarado em todo Estado e deve fazer calor. A máxima esperada é de 31°C e a mínima pode chegar a 19°C.
No domingo (26), a chegada de uma frente fria, que deve atingir também o ES, além do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, entre outros estados, pode provocar alguns eventos de tempo severo, como explica o Climatempo, e chuvas intensas com raios a partir da tarde.
A temperatura máxima deve chegar a 30°C e a mínima a 20°C.
Este sistema vai deixar o tempo instável também na segunda-feira (27), fazendo a temperatura cair. A máxima esperada é de 25°C e mínima de 19°C.

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