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Previsão do tempo

Marinha emite alerta de ventania e ondas de até 3,5 metros no ES

O alerta é válido para o litoral Sul do Estado; os ventos podem chegar a 60 km/h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 00:13

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 00:13

Crédito: Internauta Vanda Lopes
A Marinha do Brasil emitiu na noite desta sexta-feira (28) um alerta de ventos intensos de até 60 km/h, com rajadas, para o litoral Sul do Espírito Santo, durante a madrugada deste sábado (29) e a manhã deste domingo (30). O mar pode ficar agitado, com ondas de até 3,5 metros de altura.
O órgão informa que os navegantes devem consultar as informações do alerta antes de irem ao mar, por meio do site da Marinha.
CHUVA FORTE PODE ATINGIR O ES NO FINAL DE SEMANA
Céu claro, tempo aparentemente firme, sol "pocando", sensação de Verão em plena Primavera, mas, segundo o site Climatempo, podem ocorrer pancadas de chuva ainda nesta sexta-feira (28) na Grande Vitória e chover forte na próxima madrugada e ao longo do sábado (29).
O site de meteorologia explica que, especialmente no Espírito Santo, pode chover de forma pontual na tarde desta sexta-feira (28), mas a tendência é de formação de nuvens mais pesadas entre a noite e a madrugada deste sábado (29).
Além do Espírito Santo, os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais também estarão sujeitos à chuva forte por conta de uma frente fria que se desloca pelo mar na altura do Rio de Janeiro e continua estimulando a formação de nuvens carregadas no decorrer desta sexta-feira (28).

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