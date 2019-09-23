Marinha emite alerta de ressaca no mar no Espírito Santo

A Marinha também emitiu um alerta meteorológico neste sábado (21) sobre uma aproximação e passagem de uma frente fria responsável pelos ventos de direção Sul a Sudeste com intensidade de até 75 km/h (40 nós), nas proximidades do litoral dos estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ), e do Espírito Santo, válido até esta terça-feira (24).