Marinha emite alerta de ressaca no mar no Espírito Santo

A Marinha do Brasil emitiu alerta nesta segunda-feira (23) acerca da possibilidade de ressaca, com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, que podem chegar a 2,5 metros, entre o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, até esta quarta-feira (25).
A Marinha também emitiu um alerta meteorológico neste sábado (21) sobre uma aproximação e passagem de uma frente fria responsável pelos ventos de direção Sul a Sudeste com intensidade de até 75 km/h (40 nós), nas proximidades do litoral dos estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ), e do Espírito Santo, válido até esta terça-feira (24).