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Previsão

Marinha emite alerta de ressaca no mar no ES

O aumento da altura das ondas pode acontecer entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Linhares, no Norte do Espírito Santo

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 21:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 21:19
As ondas podem chegar a 2,5 metros de altura Crédito: Roberto Kattan
A Marinha do Brasil emitiu na tarde desta quarta-feira (9) um alerta de ressaca, devido a ventos fortes em alto-mar, que pode provocar o aumento da altura das ondas entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Linhares, no Norte do Espírito Santo. As ondas podem chegar a 2,5 metros de altura e o alerta é válido até a manhã desta quinta-feira (10).
CHUVA INTENSA NO ES
Chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (9) um alerta de acumulado de chuva para 29 cidades do Espírito Santo. No aviso, o instituto revela que o grau de severidade é de perigo potencial. Também há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.
> Cachoeiro e Alfredo Chaves foram os locais onde mais choveu no ES
O instituto passou algumas instruções e pediu que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, que observem possíveis alterações nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um alerta na tarde desta quarta (9) com aviso para o risco de chuvas intensas e acumulado de chuva. Os possíveis locais afetados são: Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Itaúnas, Linhares, Nova Almeida, Santa Cruz, São Mateus, Serra, Sooretama, Vila Velha e Vitória.
PREVISÃO DE CHUVA
A chuva deve prevalecer no Estado pelas próximas 36 horas, de acordo com a previsão do Inmet. Muitas ruas das Grande Vitória amanheceram alagadas e os municípios do Sul do ES foram os mais prejudicados.
Ainda segundo o Inmet, em Alfredo Chaves, um dos municípios mais afetados pela chuva, foram registrados 85 milímetros de chuva só nesta quarta-feira (9). Presidente Kennedy teve 45 milímetros, Vila Velha 56 e Vitória 39 milímetros.

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