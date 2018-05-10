Marinha emite alerta de ressaca no mar no ES

As ondas podem chegar a 2,5 metros de altura Crédito: Roberto Kattan

A Marinha do Brasil emitiu na tarde desta quarta-feira (9) um alerta de ressaca, devido a ventos fortes em alto-mar, que pode provocar o aumento da altura das ondas entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Linhares, no Norte do Espírito Santo. As ondas podem chegar a 2,5 metros de altura e o alerta é válido até a manhã desta quinta-feira (10).

CHUVA INTENSA NO ES

Chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Inmet) emitiu nesta quarta-feira (9) um alerta de acumulado de chuva para 29 cidades do Espírito Santo. No aviso, o instituto revela que o grau de severidade é de perigo potencial. Também há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco. O Instituto Nacional de Meteorologia () emitiu nesta quarta-feira (9) um alerta de acumulado de chuva para 29 cidades do. No aviso, o instituto revela que o grau de severidade é de perigo potencial. Também há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.

O instituto passou algumas instruções e pediu que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, que observem possíveis alterações nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um alerta na tarde desta quarta (9) com aviso para o risco de chuvas intensas e acumulado de chuva. Os possíveis locais afetados são: Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Itaúnas, Linhares, Nova Almeida, Santa Cruz, São Mateus, Serra, Sooretama, Vila Velha e Vitória.

PREVISÃO DE CHUVA

de acordo com a previsão do Inmet. Muitas ruas das Grande Vitória amanheceram alagadas e os municípios do Sul do ES foram os mais prejudicados. A chuva deve prevalecer no Estado pelas próximas 36 horas,. Muitas ruas das Grande Vitória amanheceram alagadas e os municípios do Sul do ES foram os mais prejudicados.