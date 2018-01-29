Marinha emite alerta de ressaca e ondas podem chegar a 4 metros no ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para esta terça-feira (30) entre o sul da Bahia e o norte do Rio de Janeiro, compreendendo todo o litoral do Espírito Santo. Uma forte ventania, com rajadas que podem chegar a 80 km/h, vai provocar ressaca no mar, com ondas de até quatro metros. O alerta é válido até o meio dia da quarta-feira (31).