Marinha emite alerta de ressaca e ondas podem chegar a 4 metros no ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para esta terça-feira (30) entre o sul da Bahia e o norte do Rio de Janeiro, compreendendo todo o litoral do Espírito Santo. Uma forte ventania, com rajadas que podem chegar a 80 km/h, vai provocar ressaca no mar, com ondas de até quatro metros. O alerta é válido até o meio dia da quarta-feira (31).
CHUVA
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta segunda- feira (29) um aviso de atenção para todo o Espírito Santo, à exceção do Extremo Norte, na divisa com a Bahia. Segundo o alerta, que é valido a partir desta terça-feira (29), há risco de chuvas intensas, tempestade de raios e vendaval.
Segundo o Inpe, as condições meteorológicas ruins podem durar até 48 horas. O órgão recomenda que os moradores dos locais afetados acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, para se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Em caso de risco, acione a Defesa Civil do município.
CALORÃO
Vitória teve mais um dia de calorão nesta segunda. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espacieis (Inpe), a sensação térmica às 13 horas já batia os 40ºC.