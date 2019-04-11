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Previsão do tempo

Marinha emite alerta de ressaca e ondas de até 2,5 metros em Regência

Previsão vale para esta quinta-feira (11)

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 22:48

Publicado em 

10 abr 2019 às 22:48
As ondas em Regência podem chegar a 2,5 metros Crédito: Edson Chagas
A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca, com ondas de até 2,5 metros, em Regência, para a manhã de quinta-feira (11). 
O fenômeno acontece devido à passagem de um sistema frontal pela região Sudeste, que também vai atingir a região de Santos, em São Paulo.
PREVISÃO DE CHUVA EM TODO O ESTADO
A forte tempestade que atingiu o Rio de Janeiro durante a tarde e noite de segunda-feira (8) causou apreensão em toda a região Sudeste. 
Depois de vários dias de tempo seco e sol forte, a chuva retorna à Grande Vitória, com expectativa de acumulados elevados nos próximos dias. A umidade tende a ficar elevada no Estado e a chuva acontece pelo menos até o sábado (13).
De acordo com o Climatempo, a presença de um sistema de baixa pressão deve provocar uma virada no tempo no Espírito Santo. À medida que o sistema se desloca pelo mar, os ventos conseguem trazer umidade e favorecer a formação das nuvens de chuva. 

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