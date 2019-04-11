Marinha emite alerta de ressaca e ondas de até 2,5 metros em Regência

As ondas em Regência podem chegar a 2,5 metros Crédito: Edson Chagas

Regência, para a manhã de quinta-feira (11). A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca, com ondas de até 2,5 metros, em, para a manhã de quinta-feira (11).

São Paulo. O fenômeno acontece devido à passagem de um sistema frontal pela região Sudeste, que também vai atingir a região de Santos, em

PREVISÃO DE CHUVA EM TODO O ESTADO

A forte tempestade que atingiu o Rio de Janeiro durante a tarde e noite de segunda-feira (8) causou apreensão em toda a região Sudeste.

Depois de vários dias de tempo seco e sol forte, a chuva retorna à Grande Vitória, com expectativa de acumulados elevados nos próximos dias. A umidade tende a ficar elevada no Estado e a chuva acontece pelo menos até o sábado (13).