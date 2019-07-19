Mar grosso

Marinha divulga alerta de ressada para o litoral do ES até segunda

Os avisos de mar grosso, mar muito grosso, vento forte e de ressaca são para o litoral das Regiões Sul, Sudeste e Nordeste

Publicado em 19 de julho de 2019 às 14:23 - Atualizado há 6 anos

Ressaca atinge o bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

A Marinha do Brasil divulgou alerta de mar muito agitado nos próximos dias em toda a costa leste brasileira. Os avisos de mar grosso, mar muito grosso, vento forte e de ressaca são para o litoral das Regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

Na Região Sudeste, a agitação marítima começou a se espalhar e a ganhar força na quinta-feira (18), mas persiste nos próximos dias e se intensifica muito nos dias 20, 21, 22 de julho, e começa a diminuir durante o dia 23 de julho.

Marinha divulga alerta de ressada para o litoral do ES até segunda

O alerta atual da Marinha é para ressaca entre Santos (SP) e cabo de São Tomé (RJ) com validade até a manhã do dia 21 de julho, e também para todo o litoral do Espírito Santo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta