Marinha divulga alerta de ressaca para o litoral do ES até segunda

Os avisos de mar grosso, mar muito grosso, vento forte e de ressaca são para o litoral das Regiões Sul, Sudeste e Nordeste

Gazeta Online

Publicado em 19 de julho de 2019 às 21:21

 - Atualizado há 6 anos

Ressaca atinge o bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

A Marinha do Brasil divulgou alerta de mar muito agitado nos próximos dias em toda a costa leste brasileira. Os avisos de mar grosso, mar muito grosso, vento forte e de ressaca são para o litoral das Regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

Na Região Sudeste, a agitação marítima começou a se espalhar e a ganhar força na quinta-feira (18), mas persiste nos próximos dias e se intensifica muito nos dias 20, 21, 22 de julho, e começa a diminuir durante o dia 23 de julho.

> Temperatura cai e tempo fica chuvoso no ES

O alerta atual da Marinha é para ressaca entre Santos (SP) e cabo de São Tomé (RJ) com validade até a manhã do dia 21 de julho, e também para todo o litoral do Espírito Santo.

