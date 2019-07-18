Vazamento de gás

Marinha confirma morte de dois tripulantes de navio na costa do ES

Vítimas inalaram o gás. Outros três tripulantes estão internados em hospitais da Grande Vitória

Publicado em 18 de julho de 2019 às 15:42 - Atualizado há 6 anos

A Marinha do Brasil a confirmou a morte de dois dos cinco tripulantes que passaram mal após um vazamento de gás no Navio Mercante “AP DUBRAVA”, com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e a nacionalidade dos dois mortos não foi confirmada. A suspeita dos médicos é de que os tripulantes tenham se intoxicado com dióxido de carbono.

Segundo a Marinha, a membros da embarcação solicitaram socorro no final da tarde desta quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo (cerca de 296 km). O serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado para prestar o socorro, dando início a uma operação que contou com o apoio de uma aeronave da Marinha e da Capitania dos Portos do ES.

Na manhã desta quinta-feira foi efetuado o resgate de três tripulantes com um helicóptero da Marinha. Eles foram conduzidos para tratamento em hospitais de Vila Velha e Cariacica. Os corpos dos dois mortos permaneceram no navio até o início da tarde. O navio partiu de San Lorenzo (Argentina) e tinha como destino Las Palmas (Espanha).

POLÍCIA FEDERAL

Como o acidente aconteceu em alto-mar, as perícias serão realizadas pela Polícia Federal. Por meio de nota, a Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo informou que a Delegacia de Plantão foi informada e já determinou o envio de equipe de policiais federais ao Porto de Vitória para se inteirar dos fatos e realizar os exames periciais. Existe uma expectativa de que os corpos sejam levados de lancha até o porto, mas a polícia ainda não confirmou a informação.

O SOCORRO

Marinha faz resgate de três tripulantes de navio que passaram mal em mar do Espírito Santo Crédito: Eduardo Dias

Os três tripulantes que passaram mal foram socorridos e internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) de hospitais em Vila Velha e Cariacica. As vítimas teriam inalado gás tóxico no navio. Dois tripulantes realizam tratamento de oxigenoterapia, em um hospital de Vila Velha. O terceiro foi internado com suspeita de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas a possibilidade de AVC foi descartada após exames.

Segundo a assessoria dos hospitais onde as vítimas estão internadas, apesar da UTI, o estado de saúde dos tripulantes é estável. Em contato com a reportagem do Gazeta Online, a neurologista Vanessa Loyola, responsável pelo atendimento do tripulante com suspeita de AVC, explicou os exames realizados no paciente. O homem foi identificado como Dino Giust, da Rússia, e teria 50 anos.

De acordo com a neurologista, o homem teve uma queda após inalar um gás e passou a ter dormência no lado esquerdo do corpo, por conta dessa dormência foram feitos exames para detectar um possível AVC. A dormência, no entanto, aconteceu em decorrência de uma pancada ocorrida após a queda.

Após a possibilidade de um acidente vascular cerebral ser descartada, o paciente foi submetido a exames de desintoxicação, por conta do gás inalado a bordo do navio. A previsão é para que o tripulante fique internado no hospital de Cariacica por, pelo menos, 24 horas.

Confira a Nota Oficial da Marinha:

"A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1° Distrito Naval e a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), informa que o Navio Mercante “AP DUBRAVA”, bandeira das Ilhas Marshall, solicitou aproximação de Vitória (ES) visando recompor a tripulação, após ser constatado o óbito de dois tripulantes. Foi efetuado o resgate de outros três tripulantes pela aeronave da MB, sendo estes, conduzidos para tratamento no Hospital Meridional e no Hospital Praia da Costa.

A Agência Marítima deste navio solicitou socorro no final da tarde desta quarta-feira (17), estando o navio a 160 milhas náuticas da costa do ES (cerca de 296 km). O serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado para prestar o socorro, dando início a uma operação que contou com o apoio de uma aeronave da MB e da CPES.

O Navio Mercante “AP DUBRAVA”, bandeira Ilhas Marshall, partiu de San Lorenzo (Argentina) e tinha como destino Las Palmas (Espanha)".

