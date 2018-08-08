Marinha alerta para ventos fortes no litoral do ES

Ventos devem atingir litoral Sul do ES Crédito: Internauta Juliana Seraphim

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu nesta quarta-feira (8) um alerta de vento forte e mar grosso para o Litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com o aviso, a previsão da mudança do tempo é para a noite desta quinta (9) até a manhã de sábado (11).

Segundo o alerta, a formação e passagem de uma frente fria sobre o oceano durante esta quinta poderá provocar os eventos na área costeira entre a região norte do Rio de Janeiro e o Sul do ES.

Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), órgão que atua no monitoramento das condições climáticas do país, o vento terá força de até 60 km/h.

A recomendação da Marinha do Brasil é para que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar nestes dias e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança.

PREVISÃO DO TEMPO