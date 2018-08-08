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Marinha alerta para ventos fortes no litoral do ES

De acordo com o aviso da instituição, a previsão da mudança do tempo é para a noite desta quinta (9) até a manhã de sábado (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 20:11

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 20:11

Ventos devem atingir litoral Sul do ES Crédito: Internauta Juliana Seraphim
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu nesta quarta-feira (8) um alerta de vento forte e mar grosso para o Litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com o aviso, a previsão da mudança do tempo é para a noite desta quinta (9) até a manhã de sábado (11).
Segundo o alerta, a formação e passagem de uma frente fria sobre o oceano durante esta quinta poderá provocar os eventos na área costeira entre a região norte do Rio de Janeiro e o Sul do ES.
Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), órgão que atua no monitoramento das condições climáticas do país, o vento terá força de até 60 km/h.
A recomendação da Marinha do Brasil é para que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar nestes dias e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança.
PREVISÃO DO TEMPO
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê para esta sexta (9) céu intercalado entre períodos de sol e nublado durante o decorrer do dia com chuva de curta duração que pode cair a qualquer hora na Grande Vitória. As possibilidades de chuva é de cerca de 76%. Em Vitória a temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 26°C.

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