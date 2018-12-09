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Ressaca

Marinha alerta para ventos fortes e ondas de até quatro metros no ES

Institutos de meteorologia também emitiram alertas de chuvas fortes até a manhã de segunda-feira (10)

Publicado em 09 de Dezembro de 2018 às 00:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2018 às 00:01
Marinha alerta para mar agitado ao sul de Linhares Crédito: Vitor Jubini | Arquivo
A Marinha emitiu alerta de ventos muitos fortes e mar agitado com ondas de até quatro metros para o Espírito Santo. Está prevista ressaca no mar ao sul de Linhares. 
>Chuva alaga feira e lama invade casas e comércios em Pinheiros
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta de perigo por conta de chuvas fortes para municípios das Regiões Norte e Noroeste do Estado. O aviso é válido até a manhã de domingo (9). O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também alertou para grandes acumulado de chuva no Estado.
Em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652.
TEMPO
De acordo com o Incaper, neste domingo (9) o tempo se mantém instável principalmente em áreas da metade norte do Estado, onde o dia segue com céu encoberto e chuvoso principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado. Na área central do Espírito Santo, o céu fica nublado com chuva ocasional. Nas áreas do sul do Estado, o sol aparece entre muitas nuvens e chove à noite no litoral.
VEJA AS TEMPERATURAS
Na Grande Vitória, céu nublado e chuva ocasional. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.
Na Região Sul, sol entre muitas nuvens e chuva à noite no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 19 °C.
Na Região Serrana, céu nublado e chuva ocasional. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 19 °C.
Na Região Norte, céu encoberto e dia chuvoso. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 22 °C.
Na Região Noroeste, céu encoberto e dia chuvoso. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 25 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.
Na Região Nordeste, céu encoberto e dia chuvoso. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 24 °C.

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