Marinha alerta para ventos fortes e ondas de até quatro metros no ES

Marinha alerta para mar agitado ao sul de Linhares Crédito: Vitor Jubini | Arquivo

A Marinha emitiu alerta de ventos muitos fortes e mar agitado com ondas de até quatro metros para o Espírito Santo. Está prevista ressaca no mar ao sul de Linhares.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta de perigo por conta de chuvas fortes para municípios das Regiões Norte e Noroeste do Estado. O aviso é válido até a manhã de domingo (9). O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também alertou para grandes acumulado de chuva no Estado.

Em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652.

TEMPO

De acordo com o Incaper, neste domingo (9) o tempo se mantém instável principalmente em áreas da metade norte do Estado, onde o dia segue com céu encoberto e chuvoso principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado. Na área central do Espírito Santo, o céu fica nublado com chuva ocasional. Nas áreas do sul do Estado, o sol aparece entre muitas nuvens e chove à noite no litoral.

VEJA AS TEMPERATURAS

Na Grande Vitória, céu nublado e chuva ocasional. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Sul, sol entre muitas nuvens e chuva à noite no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 19 °C.

Na Região Serrana, céu nublado e chuva ocasional. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 19 °C.

Na Região Norte, céu encoberto e dia chuvoso. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Noroeste, céu encoberto e dia chuvoso. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 25 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.