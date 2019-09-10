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Aviso meteorológico

Marinha alerta para ventos de até 61 km/h em Vitória

Ventos intensos devem se formar por conta do posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 13:53

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 13:53

Ventos podem atingir até 61 km/h até quinta-feira (12) Crédito: Marcelo Prest
A Marinha do Brasil emitiu um alerta meteorológico nesta terça-feira (10) informando que ventos com intensidade de até 61 km/h — ou 33 nós — podem atingir Vitória até quinta-feira (12) à noite.
De acordo com o órgão, os ventos intensos vão se formar por conta do posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano.
> Previsão do tempo: semana começa com sol em todo o Estado
A Marinha pede aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.
SOL E CALOR NO ESPÍRITO SANTO
O Instituto Climatempo reforça que a atuação de um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens e não há expectativa de chuva pelo menos para esta terça-feira (10).
"Os ventos devem soprar com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, podendo ocorrer algumas rajadas no litoral sul", finaliza.

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