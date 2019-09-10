Marinha alerta para ventos de até 61 km/h em Vitória

Ventos podem atingir até 61 km/h até quinta-feira (12) Crédito: Marcelo Prest

Marinha do Brasil emitiu um alerta meteorológico nesta terça-feira (10) informando que ventos com intensidade de até 61 km/h — ou 33 nós — podem atingir Vitória até quinta-feira (12) à noite. emitiu um alerta meteorológico nesta terça-feira (10) informando que ventos com intensidade de até 61 km/h — ou 33 nós — podem atingiraté quinta-feira (12) à noite.

De acordo com o órgão, os ventos intensos vão se formar por conta do posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano.

A Marinha pede aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

SOL E CALOR NO ESPÍRITO SANTO

Instituto Climatempo reforça que a atuação de um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens e não há expectativa de chuva pelo menos para esta terça-feira (10). reforça que a atuação de um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens e não há expectativa depelo menos para esta terça-feira (10).