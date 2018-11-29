Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Marinha alerta para ventos de até 60km/h no litoral do Espírito Santo
Aviso meteorológico

Marinha alerta para ventos de até 60km/h no litoral do Espírito Santo

De acordo com a instituição, a previsão da mudança de tempo é para a noite desta sexta-feira (30) até a noite deste sábado (1º)

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 20:33

Redação de A Gazeta

Rajadas de vento podem chegar a até 60 km/h no litoral do ES Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu um aviso meteorológico nesta quinta-feira (30) de ventos fortes de até 60 km/h para o Espírito Santo. De acordo com a instituição, a previsão de mudança de tempo é para a noite desta sexta até a noite deste sábado (1º).
A recomendação da Marinha é para que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar nestes dias, e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto os itens de segurança.
INCAPER
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que a sexta-feira (30) tem predomínio de sol no Estado e as temperaturas aumentam; ao longo do dia, o instituto prevê que haverá variação na nebulosidade com previsão de chuvas rápidas à tarde por toda a metade Norte do Estado e Região Serrana.
Em trechos da Região Sul, exceto Litoral, são esperadas pancadas de chuva à tarde acompanhadas de trovoadas. Na faixa entre o Litoral Sul e a Grande Vitória há chance de chuva durante a noite. O Incaper reforça que os ventos vão acelerar por todo o litoral capixaba e são esperadas rajadas moderadas no litoral norte podendo ter forte intensidade entre o litoral sul e a Grande Vitória. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados