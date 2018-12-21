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Aviso meteorológico

Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

De acordo com a instituição, a previsão da mudança de tempo é para a manhã desta sexta-feira (21) até a noite de sábado (22)

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 22:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 22:36
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu um aviso meteorológico nesta quinta-feira (20) de ventos fortes de até 60 km/h para o Espírito Santo. De acordo com a instituição, a previsão de mudança de tempo é para a manhã desta sexta-feira (21) até a noite de sábado (22).
> Calor deve diminuir 5°C até o Natal e há chance de chuva no feriado
A recomendação da Marinha é para que os navegantes estejam atentos, em especial as comunidades de pesca e esporte e recreio. 
INCAPER
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que a sexta-feira (21), dia de início do verão, tem predomínio de sol no estado. No entanto, a partir da tarde há previsão de chuva na região serrana e nas cidades da região sul afastadas da faixa litorânea. Na Grande Vitória, é possível esperar temperatura mínima de 22 ºC e máxima de 34º. 
> Início de verão com altas temperaturas no ES

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