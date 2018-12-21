Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu um aviso meteorológico nesta quinta-feira (20) de ventos fortes de até 60 km/h para o Espírito Santo. De acordo com a instituição, a previsão de mudança de tempo é para a manhã desta sexta-feira (21) até a noite de sábado (22).
A recomendação da Marinha é para que os navegantes estejam atentos, em especial as comunidades de pesca e esporte e recreio.
INCAPER
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que a sexta-feira (21), dia de início do verão, tem predomínio de sol no estado. No entanto, a partir da tarde há previsão de chuva na região serrana e nas cidades da região sul afastadas da faixa litorânea. Na Grande Vitória, é possível esperar temperatura mínima de 22 ºC e máxima de 34º.