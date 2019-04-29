Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no Espírito Santo

De acordo com informações do Climatempo, também é esperado para o início da semana o aumento da chuva, com previsão de chuva forte, no Rio de Janeiro, no norte de São Paulo, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, na Grande Belo Horizonte e no Espírito Santo, à medida que a frente fria avança pelo mar na costa do Sudeste.