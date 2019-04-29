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Tempo

Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no Espírito Santo

Também é esperado para o início da semana o aumento da chuva

Publicado em 28 de Abril de 2019 às 23:26

Publicado em 

28 abr 2019 às 23:26
Rajadas de vento podem chegar a até 60 km/h no ES Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo
O feriado de Nossa Senhora da Penha pode ser de ventos fortes e chuva no Espírito Santo. A Marinha do Brasil alerta para uma previsão de ventos de direção Noroeste a Sudoeste de até 60 km/h, com rajadas, entre o litoral norte do Rio de Janeiro e o litoral sul do Espírito Santo, da noite deste domingo (28) até segunda-feira (29).
CHUVA NO SUDESTE
De acordo com informações do Climatempo, também é esperado para o início da semana o aumento da chuva, com previsão de chuva forte, no Rio de Janeiro, no norte de São Paulo, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, na Grande Belo Horizonte e no Espírito Santo, à medida que a frente fria avança pelo mar na costa do Sudeste.
A virada no tempo na Grande São Paulo e no Grande Rio acontece mesmo na segunda-feira (29), com previsão de tempo encoberto e chuvoso. Há risco de chuva forte. O excesso de umidade e a chuva vão impedir a elevação nas temperaturas e será um dia bem mais ameno.

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