Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no Espírito Santo

O feriado de Nossa Senhora da Penha pode ser de ventos fortes e chuva no Espírito Santo. A Marinha do Brasil alerta para uma previsão de ventos de direção Noroeste a Sudoeste de até 60 km/h, com rajadas, entre o litoral norte do Rio de Janeiro e o litoral sul do Espírito Santo, da noite deste domingo (28) até segunda-feira (29).
CHUVA NO SUDESTE
De acordo com informações do Climatempo, também é esperado para o início da semana o aumento da chuva, com previsão de chuva forte, no Rio de Janeiro, no norte de São Paulo, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, na Grande Belo Horizonte e no Espírito Santo, à medida que a frente fria avança pelo mar na costa do Sudeste.
A virada no tempo na Grande São Paulo e no Grande Rio acontece mesmo na segunda-feira (29), com previsão de tempo encoberto e chuvoso. Há risco de chuva forte. O excesso de umidade e a chuva vão impedir a elevação nas temperaturas e será um dia bem mais ameno.