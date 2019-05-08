Marinha alerta para ressaca no mar no ES

emitiu um alerta nesta terça-feira (7) por meio do Centro de Hidrografia, dizendo que marulhos — que são ondas de longo comprimento — gerados pela passagem de uma frente fria pelopoderão atingir o litoral da Regiãodo, provocando condições favoráveis à ocorrência de ressaca entre São Tomé, no Rio de Janeiro, e, no Estado.

O órgão alerta que ondas de até 2,5 metros de altura podem ser formadas entre esta quinta-feira (9) e a madrugada da sexta-feira (10). A Marinha pede, ainda, que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar, e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

Já na quarta-feira (8), após a passagem da frente fria os ventos mudam de direção e ajudam a espalhar mais umidade sobre a maioria das áreas capixabas. Toda a faixa leste e o centro-sul do Espírito Santo deve ter um dia com muitas nuvens, temperatura amena e chuva moderada a qualquer hora do dia. Nas cidades que fazem divisa com Minas Gerais, o sol aparece mais forte e as pancadas de chuva isoladas acontecem a partir da tarde e podem vir acompanhadas de raios.