Marinha alerta para ressaca no mar no ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta terça-feira (7) por meio do Centro de Hidrografia, dizendo que marulhos — que são ondas de longo comprimento — gerados pela passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo poderão atingir o litoral da Região Sudeste do Brasil, provocando condições favoráveis à ocorrência de ressaca entre São Tomé, no Rio de Janeiro, e Linhares, no Estado.
O órgão alerta que ondas de até 2,5 metros de altura podem ser formadas entre esta quinta-feira (9) e a madrugada da sexta-feira (10). A Marinha pede, ainda, que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar, e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.
FRENTE FRIA NO ES
De acordo com informações do Instituto Climatempo, a passagem da frente fria pelo mar vai ajudar a aumentar a nebulosidade e a chuva no Estado capixaba. Meteorologistas apontam que este sistema chega ao sul do Espírito Santo na noite desta terça-feira (9) e há risco de chura forte, mas, antes mesmo de sua chegada, há condições para pancadas de chuva isoladas a moderada a forte intensidade e rajadas de vento, inclusive em Vitória.
Já na quarta-feira (8), após a passagem da frente fria os ventos mudam de direção e ajudam a espalhar mais umidade sobre a maioria das áreas capixabas. Toda a faixa leste e o centro-sul do Espírito Santo deve ter um dia com muitas nuvens, temperatura amena e chuva moderada a qualquer hora do dia. Nas cidades que fazem divisa com Minas Gerais, o sol aparece mais forte e as pancadas de chuva isoladas acontecem a partir da tarde e podem vir acompanhadas de raios.