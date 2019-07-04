Alerta aos navegantes

Marinha alerta para ondas de até 5 metros no litoral do Espírito Santo

Órgão afirmou na terça-feira (2) que, com a agitação maritima, o sistema frontal poderá provocar ventos fortes de até 62 km/m (33 nós) ao norte de Vitória

Ondas podem chegar a até 5 metros no litoral capixaba Crédito: Vanda Lopes

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) emitiu um alerta nesta quinta-feira (4) informando que a aproximação de uma frente fria poderá provocar ondas de até 5 metros no litoral do Espírito Santo até domingo (7) pela manhã.

Na terça-feira (2), o órgão afirmou que, com a agitação marítima, o sistema frontal poderá provocar ventos fortes de até 62 km/m (33 nós) ao norte de Vitória.

A Marinha pede que os navegante consultem essas informações antes de embarcarem ao mar e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

MUDANÇA BRUSCA NO TEMPO

Esta semana o Climatempo alertou sobre uma mudança brusca no tempo no Espírito Santo para o próximo final de semana. A partir de sexta-feira (5) uma frente fria intensa, provavelmente a mais intensa do ano, deverá trazer chuvas, raios, ventos fortes e queda de temperatura. Em Vitória deve chover a partir da tarde de sexta-feira e durante todo o sábado (6).

Segundo o Climatempo, no Centro-sul do ES, incluindo Vitória, a chuva deve acontecer a partir da tarde de sexta-feira e durante todo o sábado. Nas outras áreas do Estado, apesar de ocorrer um aumento na nebulosidade, não há previsão de chuva. No entanto, uma forte massa de ar polar vai entrar sobre o país a partir de sexta e deixar as temperaturas mais baixas em todo o Espírito Santo.

A PREVISÃO

Desde terça-feira (2), e ainda na quarta-feira (3), ocorreu uma ligeira elevação das ondas no litoral sul capixaba, mas com ondas de até 1 metro até a quinta-feira (4) à tarde, quando a situação deve mudar e são esperadas ondas de até 5 metros pelo menos até a manhã de domingo (7) como afirma a Marinha do Brasil.

Já na sexta-feira (5), apesar da temperatura alta prevalecer, a previsão é de chuva para o Sul do Estado. Uma grande agitação se espalha pela costa do Sudeste e o mar vai ficar bastante agitado no litoral até a segunda-feira (8).

Durante o fim de semana de 6 e 7 de julho, o ar muito frio da forte massa de ar polar se espalha sobre o Espírito Santo e a temperatura cai muito. Todo o Estado terá um fim de semana com muitas nuvens, um pouco de chuva e principalmente ventos frios moderados a fortes.

