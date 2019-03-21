Marinha alerta para ondas de até 4 metros no Espírito Santo

A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta quarta-feira (20) para a possível formação de ondas de Sudoeste a Sudeste de até 4 metros de altura entre quinta-feira (21) à noite e sábado (23) pela manhã por conta da passagem de uma frente fria, que chegou ao Espírito Santo nesta quarta-feira (20).
O fenômeno poderá provocar agitação marítima nas proximidades do litoral entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e em Vitória.
O órgão informa que, para o mesmo período, há condições favoráveis à ocorrência de ressaca entre São Sebastião, em São Paulo, e Arraial do Cabo.
A Marinha reforça que os navegantes consultem informações no portal do órgão antes de embarcarem em navegações e solicitou, também, ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte.