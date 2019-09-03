Aviso meteorológico

Marinha alerta para ondas de até 4 metros e ventos no litoral do ES

Também há previsão para a ocorrência de ressaca; aviso é válido entre quinta-feira (5) e sábado (7)

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 23:40 - Atualizado há 6 anos

Ondas podem chegar até 4 metros de altura no litoral capixaba Crédito: Gabriel Henriques Viana

A Marinha do Brasil emitiu um aviso meteorológico na tarde desta terça-feira (3) informando que a passagem de um sistema frontal deve provocar ventos de direção Sudoeste a Sul — entre os Estados do Rio de Janeiro e Bahia, e consequentemente o Espírito Santo — em alto-mar, provocando ondas de até quatro metros de altura no litoral capixaba entre quinta-feira (5) e sábado (7).

Marinha alerta para ondas de até 4 metros e ventos no litoral do ES

O órgão explica que a adversidade é por conta da intensificação do sistema, que deve provocar ventos fortes e ondas em várias regiões do Brasil. A Marinha pede que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar, e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio. Também há previsão para a ocorrência de ressaca.

Você sabia?

A Marinha considera as condições de ondas para emitir avisos de mau tempo quando há previsão de ondas com altura significativa de 3 metros ou superior para as áreas costeiras e de 4 metros ou superior para as áreas oceânicas.

PREVISÃO PARA ESTA QUARTA-FEIRA

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo deve permanecer firme em todo o Estado nesta quarta-feira (3), sem previsão de chuva. O vento pode soprar de forma moderada no litoral capixaba e podem ocorrer rajadas mais fortes em alguns momentos, entre o litoral sul e o metropolitano.

- Na Grande Vitória, sol entre poucas nuvens, sem chuva.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

- Na Região Sul, sol entre poucas nuvens, sem chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 35 °C.

Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

- Na Região Serrana, sol entre poucas nuvens, sem chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 30 °C.

- Na Região Norte, sol entre poucas nuvens, sem chuva.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

- Na Região Noroeste, sol entre poucas nuvens, sem chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

- Na Região Nordeste, sol entre poucas nuvens, sem chuva.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta