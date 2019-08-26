Marinha alerta para ondas de 3,5 metros no Espírito Santo

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), alertou que a permanência de um sistema de baixa pressão sobre o oceano poderá provocar agitação marítima com ondas de até 3,5 metros no litoral do Espírito Santo, ao sul de Vitória, nas manhãs desta terça-feira (27) e quarta-feira (28).
O fenômeno ainda poderá gerar agitação em alto-mar, de direção Sudeste a Leste, com ondas entre 3,0 e 3,5 metros nas proximidades do litoral norte do estado do Rio de Janeiro, ao norte de Cabo Frio (RJ).
A Marinha pede que os navegantes consultem essas informações antes de embarcarem e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.