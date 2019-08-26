Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agitação no mar

Marinha alerta para ondas de 3,5 metros no Espírito Santo

As ondas podem ser provocadas por causa de um sistema de baixa pressão sobre o oceano
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

26 ago 2019 às 07:27

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 07:27

Surfistas aproveitando ondas provocadas por ressaca do mar em Camburi Crédito: Vitor Jubini | Arquivo
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), alertou que a permanência de um sistema de baixa pressão sobre o oceano poderá provocar agitação marítima com ondas de até 3,5 metros no litoral do Espírito Santo, ao sul de Vitória, nas manhãs desta terça-feira (27) e quarta-feira (28).
O fenômeno ainda poderá gerar agitação em alto-mar, de direção Sudeste a Leste, com ondas entre 3,0 e 3,5 metros nas proximidades do litoral norte do estado do Rio de Janeiro, ao norte de Cabo Frio (RJ).
> Avanço da erosão marinha preocupa empresários e moradores de Manguinhos
A Marinha pede que os navegantes consultem essas informações antes de embarcarem e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados