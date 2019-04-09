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Aviso aos navegantes

Marinha: alerta de ressaca com ondas de até 4 metros no litoral do ES

O aviso é válido a partir da noite desta terça-feira (9) até a manhã da próxima quinta-feira (11)

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 13:52

Publicado em 

09 abr 2019 às 13:52
Marinha alertar para ondas de até 4 metros no litoral capixaba Crédito: Ricardo Medeiros
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), afirma que a passagem de um sistema frontal pela região sudeste poderá provocar ondas de até 4 metros no litoral o Espírito Santo, ao Sul de Vitória, desta terça-feira (9) até a próxima quinta-feira (11). 
> Voos com destino ao RJ não conseguem pousar e voltam à Vitória
A previsão é de que as ondas sejam de 3 a 4 metros de altura a partir da noite de hoje até o período da manhã de quinta-feira. Também são previstas ocorrências de ressaca entre Santos (SP) e Cabo de São Tome (RJ), com ondas de até 2,5 metros, no mesmo período.
> Fenômeno que causou temporal no RJ pode atingir o ES
A Marinha reforça o aviso aos navegantes que consultem as informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.
 

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