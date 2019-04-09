Marinha: alerta de ressaca com ondas de até 4 metros no litoral do ES

, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), afirma que a passagem de um sistema frontal pela região sudeste poderá provocar ondas de até 4 metros no litoral o Espírito Santo, ao Sul de Vitória, desta terça-feira (9) até a próxima quinta-feira (11).

A previsão é de que as ondas sejam de 3 a 4 metros de altura a partir da noite de hoje até o período da manhã de quinta-feira. Também são previstas ocorrências de ressaca entre Santos (SP) e Cabo de São Tome (RJ), com ondas de até 2,5 metros, no mesmo período.