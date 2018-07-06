Mar da praia de Camburi amanhece agitado na manhã desta sexta

Mar agitado em Camburi, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (6) Crédito: Vanda Lopes

A Marinha alerta sobre a forte agitação na costa de todo o Espírito Santo, mas não há risco de ressaca. As ondas no litoral do Estado podem chegar a 4 metros de altura e, de acordo com o Climatempo, uma nova elevação de ondas deve acontecer no início da próxima semana, entre segunda (9) e terça-feira (10).

A Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil afirma que as ondas estão maiores devido a chegada de uma frente fria sobre o oceano, que deixa o mar agitado.