Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção aos banhistas

Mar da praia de Camburi amanhece agitado na manhã desta sexta

O motivo da agitação é uma frente fria que chega pelo oceano. Marinha emitiu alerta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 11:32

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 11:32

Mar agitado em Camburi, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (6) Crédito: Vanda Lopes
A Marinha alerta sobre a forte agitação na costa de todo o Espírito Santo, mas não há risco de ressaca. As ondas no litoral do Estado podem chegar a 4 metros de altura e, de acordo com o Climatempo, uma nova elevação de ondas deve acontecer no início da próxima semana, entre segunda (9) e terça-feira (10).
A Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil afirma que as ondas estão maiores devido a chegada de uma frente fria sobre o oceano, que deixa o mar agitado. 
Na manhã desta sexta-feira (6), o mar agitado na praia de Camburi, em Vitória, chamaram a atenção da internauta do Gazeta Online Vanda Lopes, que registrou as ondas (vídeo abaixo). O Climatempo afirma que neste sábado (7) as ondas deverão diminuir, mas o mar continua agitado e os banhistas devem ter atenção ao entrar na água.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados