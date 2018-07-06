Mar da praia de Camburi amanhece agitado na manhã desta sexta

A Marinha alerta sobre a forte agitação na costa de todo o Espírito Santo, mas não há risco de ressaca. As ondas no litoral do Estado podem chegar a 4 metros de altura e, de acordo com o Climatempo, uma nova elevação de ondas deve acontecer no início da próxima semana, entre segunda (9) e terça-feira (10).
A Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil afirma que as ondas estão maiores devido a chegada de uma frente fria sobre o oceano, que deixa o mar agitado.
Na manhã desta sexta-feira (6), o mar agitado na praia de Camburi, em Vitória, chamaram a atenção da internauta do Gazeta Online Vanda Lopes, que registrou as ondas (vídeo abaixo). O Climatempo afirma que neste sábado (7) as ondas deverão diminuir, mas o mar continua agitado e os banhistas devem ter atenção ao entrar na água.