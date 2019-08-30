Manutenção em semáforo gera lentidão na Reta da Penha

Walace Tarcísio Pontes foi detido na madrugada desta sexta-feira (30) por embriaguez ao volante. O ex-secretario se envolveu em um acidente no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Reta da Penha, em Vitória. Ele dirigia um Nissan Versa quando foi atingido, de acordo com as próprias palavras, por um Hyundai Elantra.