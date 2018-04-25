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Vitória

Manutenção da Cesan interdita trecho da Marechal Campos

Segundo a companhia, a intervenção é necessária para corrigir um vazamento de água que começou na noite desta terça (24), na altura do bairro Consolação

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 14:41
Trecho da Avenida Marechal Campos é interditado para manutenção da Cesan Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
O trecho da Avenida Marechal Campos, em Vitória, em frente ao Posto de Combustíveis Alê, no sentido Avenida Vitória - Hospital das Clínicas, está interditado por causa de uma manutenção emergencial da Cesan. A previsão de término do serviço é às 17 horas desta quarta (25).
Segundo a companhia, a intervenção é necessária para corrigir um vazamento de água que começou na noite desta terça (24), na altura do bairro Consolação.
Moradores do entorno que não tiverem reserva adequada de água podem ser afetados por desabastecimento. O abastecimento será normalizado gradativamente no término do serviço.
Manutenção da Cesan interdita trecho da Marechal Campos

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