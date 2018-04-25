Manutenção da Cesan interdita trecho da Marechal Campos

Trecho da Avenida Marechal Campos é interditado para manutenção da Cesan Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

O trecho da Avenida Marechal Campos, em Vitória, em frente ao Posto de Combustíveis Alê, no sentido Avenida Vitória - Hospital das Clínicas, está interditado por causa de uma manutenção emergencial da Cesan. A previsão de término do serviço é às 17 horas desta quarta (25).

Segundo a companhia, a intervenção é necessária para corrigir um vazamento de água que começou na noite desta terça (24), na altura do bairro Consolação.

Moradores do entorno que não tiverem reserva adequada de água podem ser afetados por desabastecimento. O abastecimento será normalizado gradativamente no término do serviço.