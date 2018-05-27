Manifestantes se reúnem em apoio a greve dos caminhoneiros na Prainha

Um grupo de manifestantes se reuniu em apoio a paralisação dos caminhoneiros, no Parque da Prainha, em Vila Velha, na tarde deste domingo (27). O local foi o ponto de concentração das pessoas que seguiram em carreata com carros de passeios e caminhões para o ponto de bloqueio em Viana.
O ato contou com carro de som e cartazes pedindo a intervenção militar. No Parque da Prainha, o grupo encerrou a manifestação com discursos pedindo a volta dos militares ao poder no Brasil e cantaram o hino nacional. Muitos dos manifestantes estavam vestidos com a camisa da Seleção Brasileira.