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Vila Velha

Manifestantes se reúnem em apoio a greve dos caminhoneiros na Prainha

O ato contou com carro de som e cartazes pedindo a intervenção militar

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 19:39
Um grupo de manifestantes se reuniu em apoio a paralisação dos caminhoneiros, no Parque da Prainha, em Vila Velha, na tarde deste domingo (27). O local foi o ponto de concentração das pessoas que seguiram em carreata com carros de passeios e caminhões para o ponto de bloqueio em Viana.
O ato contou com carro de som e cartazes pedindo a intervenção militar. No Parque da Prainha, o grupo encerrou a manifestação com discursos pedindo a volta dos militares ao poder no Brasil e cantaram o hino nacional. Muitos dos manifestantes estavam vestidos com a camisa da Seleção Brasileira.

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