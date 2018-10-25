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Saúde

Manifestantes protestam em Vila Velha contra terceirização de hospitais

Os servidores seguem para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, também em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 12:59

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 12:59

Protesto em Vila Velha contra terceirização da saúde Crédito: Eduardo Dias
Servidores públicos protestaram em um praça, na Glória, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (25). A manifestação foi contra a terceirização de hospitais no Espírito Santo. No mesmo momento do ato, o governo do Estado conversa com a imprensa sobre a Organização Social de Saúde, modelo de gestão terceirizada já presente em quatro hospitais da rede estadual.
>Mais dois hospitais da rede estadual vão ser terceirizados
Segundo a diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Espírito Santo, a técnica em ortopedia Cynara Azevedo, os exemplos de terceirização na área da saúde não deram certo em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás.
Não entendemos por que o governador e o secretário de saúde insistem com esse modelo que não é eficiente. Em hospitais como o Himaba, em que é misto, e outros hospitais, ainda vemos situações de pessoas nos corredores, falta de medicamentos e insumos. Além de vários processos na Justiça por falta de vagas em leitos e para cirurgia, explicou.
A caminhada seguiu até o Pronto Atendimento da Glória, que também tem administração feita por uma organização terceirizada. Os manifestantes seguiram para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, também em Vila Velha, onde o ato terminou. 
Com informações de Eduardo Dias 

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