Populares se reúnem em frente a Assembleia Legislativa, em Vitória, para protestar contra o aumento da passagem de ônibus Crédito: Patrícia Scalzer

Um grupo de manifestantes se reuniu em frente à Assembleia Legislativa (Ales) no fim da tarde desta quinta-feira (18), na Enseada do Suá, em Vitória, em protesto contra o aumento da passagem dos ônibus em Vitória.

Por volta de 18h30, o grupo começou a discutir se faria passeata ou apenas panfletagem. Às 18h50, os manifestantes fecharam uma faixa, sentido Centro. Depois, fecharam o outro sentido da via, intercalando os bloqueios. Por volta de 20 horas, os manifestantes liberaram as pistas e voltaram para a escadaria da Ales. Uma viatura da Polícia Militar acompanhou o movimento.

O professor Laurenir Fratz participa de ato em frente da Assembleia Legislativa contra aumento da passagem de ônibus Crédito: Patrícia Scalzer

O professor Laurenir Fratz comentou que é preciso discutir não só o valor da passagem, mas o conjunto de fatores que envolvem os ônibus, inclusive o conselho tarifário.

Your browser does not support the audio element. Manifestantes protestam contra o aumento da tarifa do Transcol

Os movimentos populares são minoria e os empresários e o governo são a maioria no conselho tarifário. É preciso discutir uma nova composição dentro de uma proporcionalidade. Precisamos discutir um sistema que seja mais humano. Até que ponto a Assembleia Legislativa fez uma lei limitando o número de passageiros que andam em pé nos coletivos? É uma superlotação, é um navio negreiro. O sistema de transporte é ruim, desumano, onde a população sofre e não tem voz no conselho porque a sua voz é minoria, desabafou.

REAJUSTE

R$ 3,20 para R$ 3,40. O valor teve um reajuste de 6,25% e começou a valer no último domingo (14). O novo valor foi anunciado após reunião do Conselho Tarifário. Aos domingos, quando é aplicada a tarifa social, a passagem vai custar R$ 2,95. Já os usuários do BikeGV vão passar a pagar R$ 1,70. A passagem de ônibus no sistema Transcol aumentou de. O valor teve um reajuste de 6,25% e começou a valer no último domingo (14). O novo valor foi anunciado após reunião do Conselho Tarifário. Aos domingos, quando é aplicada a tarifa social, a passagem vai custar R$ 2,95. Já os usuários do BikeGV vão passar a pagar R$ 1,70.

O reajuste é menos da metade do solicitado pelos empresários. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) havia apresentado um estudo no ano passado, informando sobre a necessidade de reequilíbrio financeiro das operadoras do sistema. A proposta era aplicar 15,97% na tarifa, o que representaria R$ 0,51 a mais no valor da passagem.

O Conselho é composto por 15 pessoas. Cinco representantes de entidades governamentais, cinco das empresas e cinco da sociedade civil organizada.

O aumento aconteceu a poucos dias após o fim da greve dos rodoviários, cuja paralisação causou muitos transtornos para a população.O movimento durou 16 dias, o mais longo dos últimos 20 anos, e somente foi suspenso depois do julgamento do dissídio pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), embora nem todas as reivindicações da categoria tenham sido atendidas. Mas eles conseguiram um reajuste de 3% de seus salários, um dos componentes para o cálculo do aumento da passagem.

NOVOS PREÇOS

TRANSCOL

Passagem regular do Transcol: R$ 3,40

Tarifa social (domingos): R$ 2,95

Bike GV: R$ 1,70

Seletivo:

- Vila Velha, Cariacica e Viana: R$ 5,70

- Serra: R$ 6,25

- Jacaraípe/Praia Grande: R$ 6,60

SISTEMA MUNICIPAL

Passagem dos ônibus de Vitória: R$ 3,35

Tarifa social: R$ 3,25