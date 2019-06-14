Manifestantes protestam contra cortes do governo e ocupam ruas do ES

Protesto chega na Avenida Vitória Crédito: Michelli Angeli

As manifestações começaram cedo na Grande Vitória. Ainda na madrugada, manifestantes bloquearam a Terceira Ponte e incendiaram pneus. Eles protestavam contra a reforma da Previdência e cortes na educação. O fogo foi apagado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 6h20 e uma das faixas sentido Vitória foi liberada.

Apesar do trânsito ter sido liberado parcialmente, a manifestação continuou próxima ao acesso à Terceira Ponte. Um motorista, contrário aos protestos, desceu do carro e afrontou uma manifestante.

Manifestantes também tomaram as ruas na Vila Rubim e colocaram fogo em pneus na Avenida Elias Miguel, que foi apagado pelo Corpo de Bombeiros. Por volta das 8h30, o grupo tomou as duas vias da Avenida Vitória e seguiu sentido Ufes. Por causa disso, os carros foram desviados para Beira-Mar, congestionando o trânsito logo pela manhã. Um grupo de manifestantes também ocupou uma das vias na Praia de Camburi, na capital.

Falta de ônibus

Os terminais ficaram cheios logo cedo por causa da grave. No Terminal de São Torquato, em Vila Velha, poucos ônibus circulavam, formando grandes filas, segundo moradores. Em Cariacica, moradores reclamaram da falta de ônibus. Em Carapina, na Serra, passageiros relataram que pelo menos dois ônibus tiveram pneus esvaziados. O mesmo teria acontecido em Vale Encantado, Vila Velha.

A contadora Valquíria Passos, que tentava ir para o trabalho, disse que apenas um ônibus teria passado pela Avenida Carioca, em Vila Velha, durante 15 minutos. "Não tenho impressão de 70% de ônibus circulando", declarou. A Ceturb informou que os rodoviários estão cumprindo os percentuais estabelecidos pela Justiça. Porém, por conta dos diversos bloqueios na Grande Vitória, muitas linhas troncais estão enfrentando congestionamentos e, consequentemente, atrasos estão sendo registrados.